國民黨公布志工個資 山除薇害：公然肉搜公民 打壓罷免

罷團「山除薇害」昨表示，活動開銷皆來自志工自掏腰包、店家友情支持及民眾自發協助；對於國民黨運用政治勢力公然肉搜公民，團隊將全力支持成員循法律途徑提告。（取臉書）

2025/03/04 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨昨開記者會指控發起罷免國民黨立委王鴻薇的團體違法募款，並曝光罷免團體幹部真實姓名。罷團「山除薇害」昨表示，活動開銷皆來自志工自掏腰包、店家友情支持及民眾自發協助；對於國民黨運用政治勢力公然肉搜公民，團隊將全力支持成員循法律途徑提告。

開銷皆來自志工自掏腰包

被公布姓名的「阿美」則說，早做好被放大檢視的準備，不怕國民黨的暴力跟鬥爭手法，「國民黨挑錯人查水表了。」

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「山除薇害」聲明表示，罷免團隊由公民組成，來自各行各業，跨越中山、北松山選區。活動開銷皆來自志工自掏腰包、店家友情支持及廣大民眾的自發協助。對國民黨運用政治勢力公然肉搜一名普通公民，團隊將全力支持成員決定循法律途徑提告，以維護個人權益。

聲明譴責國民黨不斷漠視選民質疑，對公民訴求充耳不聞，甚至動用政黨資源，假借監督之名，行打壓罷免行動之實。團隊的信念不會動搖，不會喊停即將到來的罷免二階連署。

被國民黨點名的「文宣組長」在社群承認本名蔡阜蓉，是一位直播主，工作上的藝名是沐容，阿美是熟朋友喚她的小名，當初使用小名擔任發言人是為保護家人、避免個人身分模糊罷免行動的焦點。

對國民黨公布個資並要求檢調調查她公司的金流，蔡阜蓉強調，從投入罷免行動的那一刻起，就做好被放大檢視的準備；她呼籲國民黨支持者看清楚，肉搜、公開人民個資，就是國民黨的作風；國民黨對付不同聲音的方式，就是用各種暴力及鬥爭手法讓人閉嘴，在花蓮對葉老師是這樣，對她也是這樣。

阿美：國民黨挑錯人查水表

蔡強調，她可以自己蒐證、自己打官司把性猥褻的加害者告到入獄並賠償她八十一萬，沒有道理會因為國民黨對她的個人攻擊而放棄繼續投入罷免行動，「我有一顆非常強大的內心，只能說國民黨挑錯人查水表了。」

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