國民黨：罷王鴻薇團體違法募款

國民黨揭露罷免團體，明知道不得收受政治獻金卻違法募款，在群組指導民眾將現金交給志工，呼籲檢調儘速採取行動，介入徹查。（圖由國民黨提供）

2025/03/04 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨昨揭露罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」，明知不得收受政治獻金卻違法募款，在群組指導民眾將現金交給志工，或為了規避政治獻金法，要民眾匯款給廠商，再違法收受所謂的派報與小物。國民黨呼籲檢調儘速採取行動，介入徹查。王鴻薇受訪時回應，不是頂著公民罷免的帽子就能違法違規，該怎麼辦就怎麼辦。

國民黨發言人楊智伃表示，依照政治獻金法規定，只有政黨、政治團體以及擬參選人可以收受政治獻金，罷免團體不得收受任何政治獻金，但在罷免王鴻薇的團體群組中，有「文宣組長」稱「為了不讓別人抓到小辮子」，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法、違法募款。

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楊智伃指出，除了教大家將現金交給志工，罷免團體還成立違法課金群組，要求民眾認領派報等費用，把款項直接給廠商，而廠商再將做好的文宣品給罷免團體，甚至還定期指定課金任務，簡直把民眾當「盤子」，更有嚴重違法之嫌。

公布志工個資 籲檢調調查

楊智伃也揭露「文宣組長」本名叫蔡阜蓉，希望檢調單位立刻啟動調查，了解蔡阜蓉的公司帳戶是否有涉及罷免案的違法金流。這些事證罪證確鑿，若罷團要繼續轉移焦點，國民黨立刻就會去地檢署及監察院檢舉告發。

楊智伃並表示，「山除薇害」群組中還提到罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠，稱要看有沒有機會和他談未來爭取經費，令人質疑「怎麼又是曹興誠？」「難道曹興誠就是罷免團體的幕後金主？曹興誠是否涉入罷免團體的不法捐款金流？」

國民黨副發言人譚仲彣指出，如果罷團成立合乎資格可收取政治獻金的政治團體，還要依法設立政治獻金專戶才能收取，否則負責人是要受三年以下有期徒刑，或併科二十萬元以上、一百萬元以下的罰金。

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