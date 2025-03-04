傅控買媒體攻擊在野黨立委 民進黨提告 求償200萬

國民黨立委傅崐萁上月前往香港與官員餐敘，並自稱代表「台灣中央政府」，經民連昨前往高檢署告發涉犯外患罪及反滲透法。（記者塗建榮攝）

2025/03/04 05:30

〔記者陳昀、吳昇儒／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁上月廿六日指控，民進黨中央黨部下預算買媒體攻擊在野黨立委，當天民進黨發言人吳崢要求拿出證據否則提告，未獲正面回應。吳崢昨偕律師黃帝穎召開記者會表示，會到台北地院向傅提起民事訴訟，求償二百萬元、要求在各大報刊登澄清啟事，對任何抹黑、造謠行徑，絕不寬貸。

吳崢表示，傅崐萁花蓮縣長任內，前花蓮縣政府秘書長謝公秉及公務員林金虎、黃韋鈞，拿花蓮縣政府的公帑，直接將錢交給十四家媒體共十五名記者個人，前述三人二○一九年被監院彈劾，傅崐萁指控民進黨下預算買媒體，根本「做賊喊抓賊」。

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吳崢表示，傅崐萁抹黑民進黨買媒體攻擊他，卻拿不出證據，民進黨絕不縱容，要讓傅崐萁負起散播不實言論的責任。何況事實是，全國人民都已看不下去傅崐萁的惡形惡狀，花蓮八十多歲的在地資深退休教師「葉老師」，僅因在活動質問「花蓮怎麼變成這樣」，就遭傅的團隊粗暴拖出場，讓大家看到傅在花蓮如何隻手遮天、收買媒體、暴力對待異議長者。

黃帝穎指出，傅沒有任何證據，甚至憑空捏造、偽造事實，已明顯構成民法上的侵權行為。

經民連告傅涉犯外患罪、反滲透法

此外，傅崐萁今年二月十九日前往香港，與多名香港議員、旅遊業、官員餐敘，商討觀光合作，並稱他代表「台灣中央政府」，承諾將予以補助；並於去年四月陸續會見中國官員後，返國即向行政院官員及立委遊說，開放海運及客運。民間團體台灣經濟民主連合認為，傅的行為已涉犯外患罪、反滲透法，昨赴高等檢察署告發。

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