焦點人物》「葉霸」都站出來了 你還怕嗎

立法院國民黨團總召傅崐萁在花蓮舉辦問政說明會，退休老師葉春蓮質疑活動目的，遭工作人員拖拉出去。（民眾提供）

2025/03/04 05:30

記者游太郎／特稿

說到「葉霸」葉春蓮，在花蓮從四年級到八年級生，即使沒有被她教過，也幾乎都聽過屬於她的傳奇！

她在花蓮市花崗國中任教逾五十年，還有校長吃味地說︰「校長沒人認識，但葉霸無人不曉！」

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「葉霸」最早的名稱是「葉爸」，擔任導師長達廿四年，未婚將班上的學生視如己出，作風強悍猶如父親般的威嚴，因此學生以此稱呼；但由於凡事據理力爭、為了學生的權益不惜槓上同僚及校長，因此綽號從「葉爸」逐漸變成「葉霸」，在她的班上猶如嚴父般的「葉爸」，在同事及外界的眼裡，就變成了凡事堅持到底的「葉霸」。

「葉霸」的學生裡最具知名度的就是前花蓮市長、現任縣議員的魏嘉賢，在第一時間跳出來力挺導師，他何嘗不知此舉將得罪、觸怒國民黨立院總召傅崐萁及縣長徐榛蔚夫妻，但身為學生如果連保護老師的勇氣都沒有，何以在同儕及地方立足？這個道理他懂，也獲得包括跨黨派的議員楊華美、張美慧等人呼應，不僅底氣十足，也反映出逐漸高漲的反傅聲浪。

八十歲的「葉霸」已是一介平民，當她勇敢地說出「如果被共產黨統治無法接受」、「被共產黨統治，我一天都不能活」的心聲，卻被傅的支持者強行拖出會場，尤其是說出「他們扣我脖子」，學生們「淚水在眼眶打轉」，許多人原來對政治冷漠，紛紛勇敢說出「粗暴對待老師已踩到我的底線」，還有人大喊「葉霸都站出來了！你還怕嗎？」

「葉霸」不是政治人物，但她五十餘年來作育英才，且在花蓮擁有超高的知名度，「傅總召」即使在立院呼風喚雨，但此番不但失了風度和氣度，且犯了眾怒而不自知，只能說「惹錯了人！」

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