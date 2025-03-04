退休師嗆共匪》傅：都是預謀 葉長期就是深綠

花蓮80歲名師嗆傅崐萁「通匪」遭國民黨反擊指控為綠營側翼預謀鬧事，花蓮黨部還拿出葉老師多年前搶救校園老樹的相片證明跟綠營友好。（記者王錦義攝）

2025/03/04 05:30

〔記者劉宛琳、林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁在花蓮舉辦問政說明會，曾獲師鐸獎的退休老師葉春蓮嗆傅「通匪」後遭人架離會場，引發高度爭議。對此，傅崐萁昨澄清說，這是國民黨花蓮縣黨部自費所辦的閉門會議，非公家活動，和葉春蓮無關，也非葉所稱的植樹節活動；且外界指他罵民進黨才遭嗆，事實是他話都還沒講就被攻擊，整個都是預謀。

傅崐萁表示，國民黨花蓮縣黨部舉辦國父逝世百年紀念活動，被指為是發樹苗的活動，「完全都不是事實，完全都是謊言，整個都是預謀」，從來就沒有發樹苗，完全沒有這回事。

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對於「葉霸」嗆聲一事，傅表示，活動是上午九時三十分開始，他十時五十分才上台，該教師是尾隨他上台，「我一上台，話都還沒講，她就站在台前攻擊我」、「不是我罵民進黨她才來攻擊我」，所以才請警察將她帶出去。傅強調，現場有二千雙眼睛，國民黨花蓮縣黨部也有開記者會，很多人可以出來作證。

傅崐萁表示，該婦人被警方帶出去之後，在外面和國民黨支持者衝突，「這部分跟我們一點關係都沒有」。民主社會容許各種聲音，師者傳道授業，不能讓別人有意見表達嗎？

傅崐萁強調，該場是閉門會議，跟她（退休教師）無關，賴清德總統的場子可以讓人衝進去叫罵嗎？這是很簡單的common sense（常識）。該退休教師長期就是深綠，和民進黨花蓮縣議員莊枝財、胡仁順及東社發言人陳財能都是在一起的，相關照片他都有。

傅改口盼葉安好 再批賴謠言治國

不過，傅崐萁昨晚一改白天對葉春蓮的批判口吻，透過臉書表示，對於葉老師在場外發生的紛擾，他非常驚訝且遺憾，希望葉春蓮能有安好健康的身體。傅話鋒一轉，痛批賴政府謠言治國，不思朝野溝通，一心政治操作，模糊施政無能的焦點，「我跟葉老師及善良的台灣人民一樣，火氣越來越大」。

對於自己被台灣經濟民主連合告發涉犯外患罪、反滲透法，也因指控民進黨下預算買媒體，被民進黨發言人吳崢提起民事起訴。傅崐萁重申，民進黨透過購買媒體來抹黑在野黨立委、散播不實訊息，早已不是新鮮事。

根據工程會的資料，親綠電視台過去八年獲得近六百件政府標案，高達九十五億元，其中許多標案為限制性招標。而立法院預算中心報告也指出，近三年各部會的媒體宣傳經費，得標廠商集中度甚高。這些公開資料擺在眼前，民進黨是否應該向人民做出說明，甚至道歉？

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