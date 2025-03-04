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    首頁　>　政治

    葉春蓮：看傅又要愚弄人民 才會生氣

    曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮表示，本來是想要去領樹苗，但看到台上傅崐萁又要拿著麥克風愚弄人民，才會很生氣。（記者王錦義攝）

    曾獲師鐸獎、退休老師葉春蓮表示，本來是想要去領樹苗，但看到台上傅崐萁又要拿著麥克風愚弄人民，才會很生氣。（記者王錦義攝）

    2025/03/04 05:30

    〔記者王錦義、謝君臨／綜合報導〕花蓮曾獲師鐸獎的名師葉春蓮當面在傅崐萁問政說明會前怒嗆「通匪」、「不要愚弄人民」，遭現場人員粗魯架離現場引發眾怒。葉春蓮昨天說，原本就是要去領樹苗，結果發現是傅崐萁宣教大會，才一時怒火中燒。

    被指綠營側翼 葉：不在意

    葉春蓮昨一早就去學校當志工，並到老人館打桌球，記者詢問被國民黨指控為綠營側翼自導自演？葉春蓮說，當天也是九點多來打桌球，看到體育館外有樹苗，根本不知道是傅崐萁在辦活動，十點多打完桌球經過，樹苗卻一盆一盆的往體育館內送，她好奇走進體育館，走到前面才看清楚台上是誰，原來是傅崐萁等一排人站在台上。

    葉春蓮說，本來是想要去領樹苗，但看到台上傅崐萁又要拿著麥克風愚弄人民，才會很生氣，現場怒罵傅崐萁說：「傅崐萁請你不要再到處做壞事」、「共匪」、「傅崐萁下台」等，他們講綠營側翼這已經不新鮮了，「我不在意啊！」民進黨執政好，當側翼算是榮譽、恭維吧？以前高中的時候，國民黨也都要學生入黨啊，「我完全不填！」

    葉春蓮說，這次沒有犯錯，思考要為國家、社會做什麼事。在體育館裡發生的事，是因為環境刺激到自己產生這樣的反應，沒有要做什麼，個人的力量很微薄，起到一點點讓同學知道老師怎麼想，是否還能為學生帶來一點影響？

    「不管做什麼事情都跟政治有關啊！」葉春蓮說，教學生要愛國是不是政治？她並沒有教小孩子要去擁護國民黨、支持民進黨之類，「受教育是為了要分辨是非」，老師的責任就是要培養學生思考的能力、明白事理，不是指揮這樣可以做、那樣不可以做，要自己思考，問自己合理嗎？可能嗎？再去查資料找答案。

    曾代表國民黨當選花蓮市長

    魏嘉賢聲援：值得尊敬的好老師

    葉春蓮遭國民黨工作人員推拉的畫面在網路廣傳，這幾天在花蓮地方炸鍋，許多葉春蓮的學生出面聲援。校友無黨籍議員魏嘉賢、楊華美，民進黨籍議員張美慧、胡仁順等人陸續發文譴責傅崐萁。立法院民進黨團昨也舉行記者會聲援「葉霸」老師。

    曾經代表國民黨當選花蓮市長的魏嘉賢更強調，學生時期曾受教於葉春蓮老師，看到老師被這樣對待，心裡滿是難過。「她絕對不是側翼，而是一位值得所有人尊敬的好老師！」

    魏家與傅家長期在花蓮競爭激烈，二○二二年時，原國民黨籍的魏嘉賢以無黨籍身分參選花蓮縣議員，並以第一高票當選，遭國民黨以違反黨紀為由停權。魏嘉賢近期開始在花蓮懸掛看板，被認為是參選縣長的熱身。魏嘉賢的發言，讓外界揣測魏家是否會進一步參與罷免行動。

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