《民進黨台南市長初選暗潮湧》挺林俊憲8議員重提跑票 陳亭妃捐補助款

2025/03/04 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長黨內初選煙硝起，支持立委林俊憲的台南市議會民進黨團八位議員昨天發表聯合聲明，重提當年議長選舉跑票事件，強調「歷史可以過去，但不容忘記」，請所有民進黨公職正視這段歷史，並呼籲立委林俊憲、陳亭妃在爭取市長提名期間，千萬不要再與傷害民進黨的人走在一起，還給台南一個乾淨、堅定價值的政治環境。

林陣營籲勿忘歷史 陳強調團結

台南市長選舉民進黨黨內初選尚未登場，但積極佈局市長初選的林俊憲、陳亭妃，在地方的競爭已暗潮洶湧。林俊憲二日在佳里成立聯合服務處，挺林人馬劍指陳亭妃陣營，重提二○一八年南市議長跑票事件。陳亭妃當天則以總統賴清德呼籲黨內團結來回應，希望黨內同志向前看，不要自亂陣腳，中了藍白分化的計謀。

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針對二○一八年南市議長選舉跑票事件，南市民進黨團總召周嘉韋及林依婷、謝舒凡、李宗翰、朱正軒、蔡筱薇、蔡麗青、黃肇輝等八名議員昨天發表聯合共同聲明，強調「歷史可以過去，但不容忘記」。

聲明指出，民進黨團在二○一四、二○一八兩度面對黨團成員在正副議長投票中跑票之事，絕對不容忽視。二○一四年尚未採用記名投票所留下的痛，以及修法後二○一八年採用記名投票，仍然有吳通龍、陳怡珍、周麗津等三位議員，背叛黨團決議投票，請所有民進黨公職正視這段歷史，並切身反省，勿忘初衷。

聲明表示，「與魔鬼為伍終將自食惡果」，請未來要參選市長的民進黨同志，合作對象千萬不可與理念相左的藍白政黨合作，更不可與一審遭判刑的郭信良合作，切記與魔鬼交換利益，將會犧牲民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的核心理念，若民進黨提名了失去理念只有利益的人擔任市長，將會被一路支持民主、堅定台灣價值的所有支持者唾棄。

對此，陳亭妃昨天低調表示，此事與她無關，黨主席、總統賴清德也一再提醒大家要團結，希望大家「團結、團結再團結」。

陳亭妃昨天則宣布完成「選舉補助款公益信託」，她表示，是全國首位完成補助款以公益信託形式回饋社會的立委，兌現選舉承諾，將二六四萬七五四○元全數捐出，專款專用於弱勢兒童、青年、單親家庭及偏鄉經濟困難戶。

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