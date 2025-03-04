太保2市代被提案罷免 一階過關

國民黨籍太保市民代表林淑勉（左三）昨到嘉義地檢署提告連署案侯姓領銜人，市民代表會主席葉俊男（左二）等人相挺。（記者王善嬿攝）

2025/03/04 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕大罷免潮延燒到基層民代，分屬不同陣營的嘉義縣太保市國民黨籍市民代表林淑勉及無黨籍市代吳宏哲兩人罷免案第一階段通過，進入第二階段連署，林淑勉昨對提案罷免她的領銜人侯文世及散發文宣的吳宏哲提告加重誹謗，吳宏哲回應，林淑勉發起連署罷免他還告他，將蒐證並對林淑勉提告誣告。

林淑勉痛斥造謠 吳宏哲將提誣告

罷免林淑勉團體近日發文宣，列舉罷免理由包括刪重陽禮金拒絕敬老、納骨塔被迫休館阻斷祭祖、刪除農業補助打壓農民及反對合法稅收；林淑勉昨到嘉義地檢署控告侯文世及吳宏哲，痛斥遭抹黑、造謠，同陣營市代會主席葉俊男等到場聲援。

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林淑勉說，所有議決案都由代表會合議制及過半數代表議決通過，會刪減有前因後果，如納骨塔假日停止營運，是公所不願調度原有臨時人員人力，企圖以輿論通過浮編的五億多元預算；她有提如普發現金五千元等議案，罷免文宣是抹黑詆毀。

林淑勉說，她也發起罷免吳宏哲，理由是代表會開會時只要是公所提案，吳全部附和同意，沒有分析預算案的優劣得失為市民把關，未守護市民權益。

侯文世回應，罷免理由可受公評，公所今年編列如重陽節敬老禮金七○三萬元及農民肥料採購補助九百萬元預算，林淑勉均主張刪減；林還主張刪除納骨塔臨時人員經費，讓民眾祭祖不便；刪除建築工地臨時稅自治條例減少公所稅收，恐排擠如生育津貼等社福經費。

太保市公所表示，公所未浮編預算，農曆春節期間已盡力調配公所人力支援納骨塔，仍無法每天開館營運。

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