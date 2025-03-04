檢改大將陳瑞仁獲推薦大法官

總統府籲請各界推薦或自薦大法官人選，法務部推薦素有「檢察界良心」稱號的檢改大將、前最高檢察署檢察官陳瑞仁。（資料照）

2025/03/04 05:30

〔記者楊國文、吳昇儒／台北報導〕首批七位大法官被提名人，去年全數遭立法院否決，總統府籲請各界推薦或自薦大法官人選。法務部推薦素有「檢察界良心」稱號的檢改大將、前最高檢察署檢察官陳瑞仁，創下法務部首度推薦退休檢察官的紀錄。

陳瑞仁是台大法律碩士、美國哥倫比亞大學法律碩士畢，司法官學院廿三期結訓，與前法務部長邱太三是司法官受訓同學；陳曾私下發出「絕不會當官」的豪語，多次婉拒出任檢察長，此次點頭接受大法官人選的推薦。

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賴清德總統上月指示展開大法官提名作業，期限至昨日為止，除法務部外，司法院推薦最高法院民事庭庭長魏大喨、法官鄭純惠、刑事庭法官蘇素娥和最高行政法院法官張國勳等四人；法官協會主張「不重複推薦」，今年推薦人選仍「沿用」去年被提名過的最高行政法院法官王碧芳、張國勳、最高法院庭長魏大喨、法官林恆吉。

女法官協會推薦張惠立、鄭純惠

女法官協會推薦高院審判長張惠立和最高法院法官鄭純惠兩人；檢察官協會則推薦最高檢察署檢察官林麗瑩。

目前有張國勳、魏大喨、鄭純惠三人獲重複推薦為大法官被提名人。張國勳曾任台北高等行政法院庭長、司法院行政訴訟及懲戒廳廳長，審判經驗豐富。張惠立曾審理太陽花學運案，當年黃國昌、林飛帆、陳為廷等廿二人被檢方依妨害公務罪起訴，台北地院以公民不服從理由判無罪，上訴後，承審的張惠立判決駁回，無罪確定；前總統馬英九洩密案獲高院更一審判無罪定讞，當時承審的合議庭審判長兼受命法官也是張惠立。

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