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    任職七家上市櫃 彭振聲退休後 每月賺近70萬

    台北市政府前副市長彭振聲涉公務員財產來源不明罪，彭退休後，在麗寶建設等七間上市、櫃公司工作，每月領近七十萬元薪水。（資料照）

    台北市政府前副市長彭振聲涉公務員財產來源不明罪，彭退休後，在麗寶建設等七間上市、櫃公司工作，每月領近七十萬元薪水。（資料照）

    2025/03/04 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市政府前副市長彭振聲涉公務員財產來源不明罪，他稱皇昌營造、元利建設給數百萬元無對價關係，但檢廉另揪出，彭退休後，在麗寶建設等七間上市、櫃公司工作，每月領近七十萬元薪水，其租屋處更是麗寶集團高層提供，偵辦人員將追查是否違反「旋轉門條款」，或有不法對價關係。

    檢追查是否違反旋轉門條款

    彭振聲坦承圖利京華城被起訴，事實上他和威京集團主席沈慶京關係匪淺，兩人曾二度私下在威京集團會面，沈曾經有意在彭卸任後，邀他到其集團任職，但雙方因待遇未談妥而作罷；去年檢廉在彭的住家搜出近九十萬元現金，清查其相關帳戶發現有多筆不明資金，達八四七萬餘元。對此，彭振聲辯稱，其中一百萬元，是某日他帶太太、女兒及兩個孫子去拜訪皇昌營造高層，該高層看他的孫子是混血兒很可愛而贈送。

    另有二四○萬元是元利建設支付，彭振聲稱，該集團高階主管以個人名義轉錢給他，希望他在不受旋轉門條款約束後，幫忙做四季飯店或全聯相關工作，但他後來身體不好無法工作，已將款項全數退回。其他存款則是退休後到七間不同公司任職，包括麗寶每月廿萬元、台塑公司聘他任總管理處總經理顧問，每月十二萬元；富邦建經每月五萬元、台鍍每月三萬元、百辰公司每月十萬元，另兩間公司分別三至十四萬元不等。

    彭振聲指出，二○二三年四月起至隔年四月，他幫麗寶建設做養生村建築規劃，負責南投埔里健康養身宅開發計畫，及台北的開發計畫案，每週兩天去麗寶位在新北市五股區總公司開會，會後即向麗寶吳姓高層領取廿萬元「車馬補助費用」，兩人也約定好，沒有旋轉門條款時至麗寶工作，每月報酬約五十至六十萬元。

    此外，檢廉還查出，彭振聲去年五月起，搬至麗寶建設提供的住處，直到去年八月才開始繳交租金。彭辯稱，去年五月麗寶另名吳姓高層得知其有租屋需求，向他表示集團子公司麗盛建設有一處空屋，因此以每月三萬五千元承租。

    由於麗寶曾在彭振聲擔任北市副市長期間，申請廿一起攸關土地都市更新事業計畫，以及擬訂權利變換等案件，檢廉將撤查彭退休後，即至麗寶等七間公司任職，是否違反「旋轉門條款」，或涉及不法。

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