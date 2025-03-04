藍大砍預算又要軍人加薪 綠委批：面臨大罷免 開始大撒幣

立法院國民黨團昨宣布軍人待遇改革四項方案，盼朝野黨團支持。（記者林欣漢攝）

2025/03/04 05:30

〔記者林欣漢、謝君臨、黃靖媗／台北報導〕立法院國民黨團昨宣布軍人待遇改革四項方案，盼朝野黨團支持。對此，民進黨立委王定宇表示，國民黨大概是面臨大罷免就開始大撒幣，忘了自己把國家總預算大幅刪減、凍結；作為負責任的政黨或政治人物，應思考財源從哪裡來，否則有違憲疑慮。

國防部：已研擬調增加給等方案

國防部發言人孫立方則表示，國防部的官兵待遇調升方案，已報到行政院；國防部說明，已研擬調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」等方案，目前正與行政院討論形成共識，將俟核定後具體推動。

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國民黨團書記長王鴻薇表示，總統賴清德已宣布，未來國防支出要達到GDP三％，將從現在的六千四百多億元、GDP二．四％，提高到八千多億元。他們希望能嘉惠到現役國軍，特別是第一線基層；加上現在國軍召募困難，編現比只有七十八％，明顯偏低，要提高年輕人投入國軍的意願，薪資待遇就應合理提高。

王鴻薇指出，國民黨團將修正軍人待遇條例、軍人保險條例、國軍退除役官兵輔導條例，包括讓義務役薪資不得低於基本工資；提高志願役加給，從現行的一萬元提高至三萬元；戰鬥部隊的加給應加倍，地域加給、超時加給也應提高，軍人保險保費改由政府全額補助，以及對上校以上的子女提供教育費補助。

國民黨立委徐巧芯說，修法加總預算共四百四十五億元，而政府稅收超徵五千多億元，財源部分，國民黨也幫政府考慮好了。

對此，王定宇指出，為提高軍人留營比率、提高國軍戰力，對於調高軍人待遇朝野是有共識的，國防部從去年起，已研擬幫職業軍人調高薪資待遇，建議藍營是否先支持國防部提出較完整的方案。何況民代提出增加預算支出的提案，若沒有和行政部門進行溝通的話，恐有違憲疑慮。

他直言，目前國民黨大概是面臨大罷免，就拚命大撒幣，忘了自己把國家總預算能砍的砍、能凍的凍，這並不是一個負責任的態度。他建議，儘速透過覆議的方式，恢復不合理的業務費等預算刪凍，才是真正的重視國軍。

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