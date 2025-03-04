大罷免 再增13藍委進二階 已有32國民黨立委 一階過關

全台掀起大罷免浪潮，地方完成一階查對結果回報中選會，迄今共有32位國民黨立委罷免案一階過關。（資料照）

2025/03/04 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，民團首波送件的十九位國民黨立委進入第二階段連署；九件民進黨立委罷免案，則因未達提議門檻仍待補件。第二波的罷免案審議結果已出爐，新增十三位國民黨立委罷免案一階達標，另有三件民進黨立委罷免案未達標，有一次補提機會。迄今共有卅二位國民黨立委罷免案一階過關。

罷免案兩波審議結果出爐

12位綠委都未達提議門檻

中選會昨表示，二月廿五日以前，地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議已有十九件立委罷免案、一件市縣長罷免案、兩件市縣議員罷免案可進入二階連署，九件立委罷免案並未達提議門檻；另將再發函給第二波罷免案，各該罷免案領銜人的件數有十三件立委罷免案可進入二階，並有三件立委罷免案未達門檻。

請繼續往下閱讀...

據悉，通過第一階段被提議罷免者包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁等十九位，以及停職的新竹市長高虹安；議員部分則為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴兩案。

第二波通過一階審核則有國民黨立委林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯共十三案。

至於目前未達一階門檻的十二件立委罷免案，都是民進黨立委，包含首波的蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇等九案；新一波未達標三案為吳沛憶、吳思瑤與陳瑩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法