為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免 再增13藍委進二階 已有32國民黨立委 一階過關

    全台掀起大罷免浪潮，地方完成一階查對結果回報中選會，迄今共有32位國民黨立委罷免案一階過關。（資料照）

    全台掀起大罷免浪潮，地方完成一階查對結果回報中選會，迄今共有32位國民黨立委罷免案一階過關。（資料照）

    2025/03/04 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕全台掀起大罷免浪潮，民團首波送件的十九位國民黨立委進入第二階段連署；九件民進黨立委罷免案，則因未達提議門檻仍待補件。第二波的罷免案審議結果已出爐，新增十三位國民黨立委罷免案一階達標，另有三件民進黨立委罷免案未達標，有一次補提機會。迄今共有卅二位國民黨立委罷免案一階過關。

    罷免案兩波審議結果出爐

    12位綠委都未達提議門檻

    中選會昨表示，二月廿五日以前，地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議已有十九件立委罷免案、一件市縣長罷免案、兩件市縣議員罷免案可進入二階連署，九件立委罷免案並未達提議門檻；另將再發函給第二波罷免案，各該罷免案領銜人的件數有十三件立委罷免案可進入二階，並有三件立委罷免案未達門檻。

    據悉，通過第一階段被提議罷免者包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁等十九位，以及停職的新竹市長高虹安；議員部分則為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴兩案。

    第二波通過一階審核則有國民黨立委林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯共十三案。

    至於目前未達一階門檻的十二件立委罷免案，都是民進黨立委，包含首波的蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇等九案；新一波未達標三案為吳沛憶、吳思瑤與陳瑩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播