退休後現金存入帳戶 彭振聲847萬來源不明

台北市政府前副市長彭振聲退休後，有847萬餘元來源不明現金存入帳戶。（資料照）

2025/03/04 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市政府前副市長彭振聲涉圖利京華城改建案被起訴，而彭另有八四七萬餘元來源不明現金存入帳戶。據了解，彭退休後，曾收受皇昌營造、元利建設共三四○萬元，而這兩大集團在彭任職北市府期間，曾分別標下多起北市府標案，或有都更案通過，是否有對價關係，台北地檢署另案偵辦中。

皇昌營造、元利建設都送錢

彭任職期間 通過多起案件

據了解，皇昌營造在彭振聲任內拿下七個標案，共兩百億餘元，其中金額破億的兩個標案均為台北捷運環狀線工程，包括十七億餘元的北環線蘆洲三重段CF680B、一○二億餘元的CF690C區段標。偵辦人員調查發現，彭振聲從市府退休不到三個月，皇昌營造高層卻私下支付一百萬現金給彭。

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無獨有偶，彭振聲擔任都委會主委期間，元利建設有多起都市計畫、都市更新案送入都委會審議，其中二○一九年以一一二億元拍下有「全台最貴停車場」之稱的信義區D3土地，二○二一年申請五十％增額容積獲准，未來將引進四季酒店；而彭振聲退休一個月後，元利建設集團高階主管，每月匯款廿萬元至彭的戶頭，共二四○萬元。

檢廉認為，彭振聲在京華城案爆發前夕，將錢全數退還給元利高層並不單純，且元利建設自二○一八年起，申請多件都市更新、都市計畫案件，均在彭擔任都委會主委時通過，為釐清皇昌、元利支付給彭的錢是否有對價關係，去年十一月曾傳喚皇昌營造、元利建設高層作證，訊後均請回，但因案情盤根錯節，檢廉持續調查釐清。

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