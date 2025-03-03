聲援罷免洪孟楷 人權律師潘天蔚︰嚴防中共勢力滲透

淡水民主開講邀請國際人權律師潘天蔚（桑普）與民眾交流，表達對公民運動的支持。（記者羅國嘉攝）

2025/03/03 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕在新北市立法委員第一選區推動罷免國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」，昨天在淡水區舉辦民主開講，國際人權律師潘天蔚（桑普）到場聲援，強調台灣應嚴防中國的紅色勢力滲透，避免步上香港的後塵。

這項活動吸引許多民眾參加，有民眾在留言牆寫著「舔共立委，不能代表淡水」、「支持罷免洪孟楷，台灣加油」等文句；桑普也批評洪孟楷家族與中共的關係密切，洪孟楷推動中配六改四、不在籍投票等立場，是為中國敲邊鼓。對此，洪孟楷陣營表示，不回應。

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桑普警告說，中共正透過各種手段滲透台灣的政治、經濟、軍事與文化，不能讓台灣變成另一個香港，更不要走向新疆或西藏的悲劇，台灣應堅守反共護台立場，呼籲政府採取更強硬的措施來抵制中國紅色勢力滲透，禁止小紅書、抖音等中資平台對年輕世代的思想操控。

「罷洪刻不容楷」的領銜人方柏翔說，若順利在三月七日收到中央選委會的回函、確認第一階段的罷免提議過關，罷團將於十日至十二日之間到中選會領取連署表格，立即啟動第二階段的擴大連署，透過「陸戰＋空戰」雙軌策略來推動，目標是突破五萬份的連署書（二階門檻是三萬八七六四份）。

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