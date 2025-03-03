新北罷免10藍綠委 葉元之二階3/8啟動

新北市立委罷免案門檻

2025/03/03 05:30

蘇巧慧、張宏陸、李坤城3案須補提議書 8罷團︰拓展連署站、招志工

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市共有十二位立法委員，除了第二、四選區的林淑芬、吳秉叡（皆是民進黨籍）未被提案罷免外，其餘十人都被提案罷免，其中，國民黨籍葉元之的罷免案以九成六的高合格率已通過第一階段審查，將於三月八日啟動第二階段的連署作業；民進黨蘇巧慧、張宏陸、李坤城三案因提議人數不足，要再補充提議人名冊；其他五位藍委及綠委吳琪銘共六案，預計本週公布一階的審查結果。新北市的八組罷免團體都說，會持續拓展連署站點、招募志工，為一階補提或二階連署做好準備。

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板橋大刪元︰辦活動號召連署

在板橋東區（第七選區）推動罷免葉元之的「板橋大刪元」罷團表示，七日將到中央選委會領取第二階段的連署人名冊格式，八日立即啟動二階連署，二階的門檻是二萬三三一三份、目標是收取四萬份以上，將舉辦各式活動號召民眾連署，並與其他罷團合作來達成目標。

新北大掃除︰盼藍營更具體協助

「新北大掃除」發起罷免樹林、鶯歌選區蘇巧慧，及土城、三峽選區吳琪銘。蘇巧慧案一階待補提議書七五二人、吳琪銘案仍在查對中，兩案若進入二階連署，蘇巧慧案的連署門檻是二萬五七○七份，吳琪銘案是二萬九○七二份；「新北大掃除」表示，期待國民黨以更具體的行動協助推動蘇、吳兩位綠委的罷免案。

罷免板橋西區（第六選區）張宏陸的罷團「走投無陸」，一階送件數量比最低門檻也少了六○六人、不合格率三成五，如果補提過關，二階最少要有二萬二二○二人連署，罷團暫定目標是二萬五千人，將擴大建置機動連署站。罷免李坤城的公民團體，一階不合格率四成、差距一○二七人，二階最少要二萬六五七六份，罷團說，目標是衝到四萬份。

雙和罷團︰音樂會、租卡車宣傳

雙和罷免團隊指出，張智倫二階的連署門檻是二萬八七六六份、林德福是二萬三八三○份，暫以最低門檻乘上一．一倍為目標，將以動漫圖卡方式發布「甲動令」徵求志工，也將規劃音樂會、租卡車等衝刺連署。發起罷免羅明才的「拔羅波」罷團說，二階最低門檻二萬九六六四份，目標是四萬份，會持續與當地店家合作並落實志工培訓，也新增不定時的「散步團」及「機車隊」來投遞文宣。

齊心斷翔︰加強掃街短講、辦市集

推動罷免洪孟楷的罷團「罷洪刻不容楷」表示，二階門檻是三萬八七六四份、力拚五萬份。劍指廖先翔的「齊心斷翔」說，會加強小蜜蜂掃街、短講，舉行活動市集，二階門檻需二萬六五一二份，目標是衝到四萬人以上連署。

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