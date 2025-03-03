疑不實核銷首長特別費 台中地政局長吳存金 百萬交保

台中市政府地政局長吳存金，疑不實核銷首長特別費，檢方訊後認定吳存金涉嫌貪污罪嫌，以100萬元交保。（資料照）

2025/03/03 05:30

〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕台中市政府地政局長吳存金，疑不實核銷首長特別費，台中地檢署檢察官上月廿五日在台中市長盧秀燕出國訪日隔天，指揮調查局等單位，前往吳存金市府辦公室和八、九處地點同步進行搜索，除吳存金外，還帶回十多名證人和相關證物進行調查，訊後認定吳存金涉嫌貪污罪嫌，以一○○萬元交保；台中市政府表示，尊重司法調查。

檢訊後認定吳涉貪污罪嫌

台中地檢署接獲檢舉，吳存金不實核銷首長特別費，上月廿五日指揮廉政署中部地區調查組、調查局中部地區機動工作站多名調查官前往吳的辦公室，還有民間共八、九處地點進行搜索，帶回吳和十多名證人配合調查。

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檢調掌握，吳存金涉嫌不實核銷首長特別費，有非因公的支出，卻申報特別費核銷的狀況，在檢調廉搜索後，再由檢察官進行複訊，訊後認定吳存金涉犯貪污治罪條例的公務員利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，惟無羈押必要，以一○○萬元交保，全案仍在偵查中。

對於吳存金涉貪，地政局人員昨天受訪都表示不知情，吳存金也在遭檢調搜索後請假一星期，未接電話也未回記者訊息。

台中市府：尊重司法調查

台中市政府則表示，吳存金每月特支費為三．九七萬元，相關案件已進入司法程序，案件事實須靜待調查釐清，市府尊重司法調查。因前市府研考會主委劉彥澧才因請假打德州撲克去職，議會開議在即，吳存金此時傳出涉貪，是否影響去留，備受關注。

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