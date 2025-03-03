防中共滲透 降低國安風險 港人移民來台 擬新增「長期居留」

為防堵中共透過港澳移民對台滲透，官方研議港人移民擬新增「長期居留」選項，給港人類似永久居留，但不必取得我國身分證，降低國安風險。（路透檔案照）

2025/03/03 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統上月宣布將進行「國安法制改革」工作。為防堵中共透過港澳移民對台滲透，官方研議港人居留滿一年可申請定居規定，擬調整改為四年，並於居留、定居外，新增「長期居留」選項，給港人類似永久居留，但不必取得我國身分證，降低國安風險。

類似永久居留 但不拿我國身分證

熟稔國安情勢的官員受訪表示，政府正盤點「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人過去因歷史背景，來台居留滿一年就可申請定居拿台灣身分證，無論是結婚、投資移民或專業人士居留，幾乎第二年就可申請定居，全世界沒有一個國家的定居條件，像台灣如此寬鬆。

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官員指出，基於國家安全考量，政府在二○二○年修正港澳居民居留定居許可辦法，對曾任職中共黨政軍機構，或在港任職該等機構投資企業或媒體的港澳人士，可不予許可居留。

原居留滿一年可定居 擬改為四年

官員強調，香港日漸趨同中國，中共以「洗人口」方式將大量中國人移到香港，原港人居留滿一年可申請定居的設計，已到了需要調整階段。未來擬比照外國人來台定居規定，至少居留待滿四年，再申請定居；中配目前是居留滿六年可申請定居，港澳人士若調整為四年，仍比中配優待。

「未來可能增加長期居留！」官員透露，除現行「居留」、「定居」外，對港人來台擬新增「長期居留」項目，「長期居留」類似永久居留概念，調整方向正研議中。

據規劃，「長期居留」不是定居拿台灣身分證，無法取得投票權，而是讓港人可在台灣長期居留，國安風險較低。

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