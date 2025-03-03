傅崐萁辦問政說明會 退休師嗆「通匪」遭架走

曾獲師鐸獎的退休老師葉春蓮昨參加國民黨舉辦的植樹節活動，當場怒嗆傅崐萁「通匪」，遭現場工作人員架出去。（圖：民眾提供）

2025/03/03 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立院總召傅崐萁遭提議罷免，昨在花蓮中正體育場舉行兩千人問政說明會，結果曾獲師鐸獎的退休老師葉春蓮在場內直接站起來嗆傅崐萁「通匪」後被架出場。葉春蓮說，她領了一輩子國家薪水跟退休俸，若共產黨來大家都活不下去，傅崐萁現在很明顯就是通匪啊！

高齡近八十歲葉春蓮曾獲師鐸獎

國民黨花蓮縣黨部昨在花崗山中正體育館舉行植樹節活動，現場動員近兩千名民眾參加，致贈杜鵑花、樟樹等樹苗，傅崐萁痛批民進黨亂政、破壞民主，批評民進黨用國家機器買媒體，要大家不要聽信綠媒跟側翼鋪天蓋地的報導，獲得滿滿加油聲。

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不過坐在前排的退休老師葉春蓮直接站起來嗆傅崐萁「通匪」；傅崐萁在台上對現場群眾說：「大家看到了嗎？這就是民進黨態度。」要求警方處理；有支持者架著葉春蓮脖子往外拉，甚至有傅支持者怒罵葉「垃圾」。

若共產黨來「我一天都活不下去」

高齡近八十歲的葉春蓮在場外受訪說，沒人有權扣她的脖子，這項活動是辦植樹節，傅崐萁憑什麼在台上講話？「我從小到大的花蓮怎麼變成這樣子？」現在很明顯看的出傅崐萁就是在通匪啊！若台灣變成共產黨的，「我一天都活不下去」，她想不通怎麼會有這麼多民眾到現場來，為這對夫妻拍手？「為什麼不能分辨是非、判斷善惡」。

罷傅團體《微光花蓮》昨也舉行掃除民主垃圾的掃街活動，在傅崐萁豪宅附近巷道進行撿垃圾、掃地活動，隨後在多名警察要求脫下罷免背心後活動被迫中止。發言人說，以前像這樣的大內宣動員只會出現在選舉年，傅崐萁很明顯就是怕了，但場內有多少是真心支持者？

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