為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《南投》南投2議員罷免案一階通過 無補選問題

    南投縣議員第二選區蔡銘軒（左二），及身兼民進黨南投縣黨部主委的第四選區縣議員陳玉鈴（右一），兩人被罷免一階提議書送件獲通過。（資料照）

    南投縣議員第二選區蔡銘軒（左二），及身兼民進黨南投縣黨部主委的第四選區縣議員陳玉鈴（右一），兩人被罷免一階提議書送件獲通過。（資料照）

    2025/03/03 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國大罷免一階提議書首波審查通過十九名藍委，罷綠案僅罷免南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴通過審查，外傳地方已有人布局罷掉陳玉鈴後，參加該選區縣議員補選，惟想補選的人恐怕希望破滅，因地方制度法規定，本屆任期不足二年不再補選。

    大罷免第一階段提議書首波送件的，有十九名立委罷免通過審查，其中包括南投縣立委馬文君和游顥；至於第一波罷綠團體中，僅罷免南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴的一階提議書通過。

    所遺任期均不足2年

    四個罷團都在準備二階連署，地方盛傳陳玉鈴是第四選區的縣議員，該選區已有人積極布局要參加補選，且在地方多個場合宣傳，陳玉鈴被罷免後，第四選區缺額超過一半，應該最快今年九月就會補選。

    南投縣議員第四選區，原有五席議員，先前游顥選上立委、吳瑞芳因貪污案解職，不管有無罷免掉陳玉鈴都無法補選，因為地方制度法第八十一條規定，縣市議員等民代辭職、去職或死亡，同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足二年，不再補選。

    至於第二選區縣議員原有八人，簡賜勝在草屯鎮長補選投票前辭職，目前剩七人，即使罷免掉蔡銘軒，不只剩下任期不足二年，且缺額仍未達二分之一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播