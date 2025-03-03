《南投》南投2議員罷免案一階通過 無補選問題

南投縣議員第二選區蔡銘軒（左二），及身兼民進黨南投縣黨部主委的第四選區縣議員陳玉鈴（右一），兩人被罷免一階提議書送件獲通過。（資料照）

2025/03/03 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國大罷免一階提議書首波審查通過十九名藍委，罷綠案僅罷免南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴通過審查，外傳地方已有人布局罷掉陳玉鈴後，參加該選區縣議員補選，惟想補選的人恐怕希望破滅，因地方制度法規定，本屆任期不足二年不再補選。

大罷免第一階段提議書首波送件的，有十九名立委罷免通過審查，其中包括南投縣立委馬文君和游顥；至於第一波罷綠團體中，僅罷免南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴的一階提議書通過。

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所遺任期均不足2年

四個罷團都在準備二階連署，地方盛傳陳玉鈴是第四選區的縣議員，該選區已有人積極布局要參加補選，且在地方多個場合宣傳，陳玉鈴被罷免後，第四選區缺額超過一半，應該最快今年九月就會補選。

南投縣議員第四選區，原有五席議員，先前游顥選上立委、吳瑞芳因貪污案解職，不管有無罷免掉陳玉鈴都無法補選，因為地方制度法第八十一條規定，縣市議員等民代辭職、去職或死亡，同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足二年，不再補選。

至於第二選區縣議員原有八人，簡賜勝在草屯鎮長補選投票前辭職，目前剩七人，即使罷免掉蔡銘軒，不只剩下任期不足二年，且缺額仍未達二分之一。

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