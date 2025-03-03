罷免涂權吉宣講 綠委：民進黨做大家的後盾

公民團體罷免桃園市藍委涂權吉二階段開跑，民進黨立委沈伯洋（前左六）、網紅八炯（前左八）到場宣講。（記者李容萍攝）

2025/03/03 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市公民團體發起「桃汰立委，罷免OUT」進入第二階段連署，發起罷免第二選區國民黨立委涂權吉的公民團體「全力一擊．罷免涂權吉」，昨在楊梅區柚子公園邀請民進黨立委沈伯洋、反共網紅「八炯」宣講。沈伯洋表示，面對國民黨、共產黨鋪天蓋地的攻擊，民進黨不能袖手旁觀，一定要做好大家的後盾，讓大家持續往前行；八炯說，當傅崐萁身為國民黨立院黨團總召提出荒謬法案時，涂都沒有站出來反對傅崐萁，那麼就是傅崐萁的幫凶。

沈伯洋說，過去一年國民黨立委在國會的種種作為，已經不是針對執政黨，而是破壞民主體制，癱瘓憲法法庭，讓台灣走向民主垮台的路上，而國民黨立委的惡意更是針對民眾，讓一般民眾生活過得不好。但是台灣人守護民主的決心越來越強，從過去的學運到去年的青鳥行動，越來越多人站出來。

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八炯提到，傅崐萁昨以「植樹節」名義，在花蓮動員一些公民團體與老人家參加位於花崗國中體育館的問政說明會，會中傅崐萁高喊「民進黨迫害我」，沒想到他國中時隔壁班的葉老師，當場回嗆傅崐萁，結果被傅崐萁趕出去。對此，八炯強調，民眾的眼睛是雪亮的，傅崐萁與國民黨立委的荒謬作為，讓台灣人更加堅定反共的決心。

八炯批傅荒謬作為

堅定台灣人反共決心

八炯說，二月三日遞件給中選會的各團連署書結果出爐，全台罷免藍委通過率都超過九十％，國民黨罷免綠委只有五、六十％，甚至出現死人連署。他認為，過去傅崐萁都是選前半年才辦造勢活動、說明會，現在沒有選舉卻如此急辦，證實傅真的怕了，他呼籲全台應該大串連，更喊話桃園鄉親清明或端午可以多來花蓮的台派店家消費，讓在花蓮的台派店家不會感到孤單，甚至知道不會因為政治表態，就被經濟抵制。

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