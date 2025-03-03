尹立：民進黨應主動協助二階連署

尹立認為罷免二階不能只靠街頭熱血，請民進黨為公民團體服務，提供連署站點或服務人員等協助。（資料照）

2025/03/03 05:30

〔記者葛祐豪、陳昀／綜合報導〕已有十九席藍委的罷免案確定進入第二階段連署；「罷韓四君子」之一的前高市文化局長尹立昨天疾呼，罷免二階連署不能只靠街頭熱血，請民進黨即刻為公民服務，提供連署站點或服務人員等協助。

民進黨發言人卓冠廷對此受訪回應，民進黨將持續做公民團體的後盾，過去是這樣、未來也將是這樣！民進黨完全尊重公民團體的主體性，也會因地制宜，依不同狀況，提供必要之協助。

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當年成功罷免時任高雄市長韓國瑜的尹立指出，罷免第一階段連署的成功，展現公民社會力量，但進入第二階段連署後，挑戰是十倍、百倍的困難，不僅門檻更高、對手更警覺，國民黨與地方派系勢力必然全力反擊，民進黨不能只是象徵性支持。

尹立強調，民進黨應主動協助二階連署，包括提供黨公職服務處所及連署書，成為連署站點；同時提供服務人力，協助一般民眾書寫，例如當年高雄六龜區，就是靠著志工一筆一筆的教導長者，才收到高正確率的連署書。

他說，二階連署只有六十天，當初罷韓口號「罷韓卅」，就是設定卅天收到超過卅萬份的連署書，事實上，連署熱度與否在前十天就可以知道。

尹立認為，完成二階連署，民進黨「不主導、但教導」，「不介入、但投入」，才能贏得人民的支持。民進黨作為執政黨，不該動員與介入罷免運作，而是協助公民團體完成二階連署，例如可以提供連署站點，服務民眾與教學連署書正確書寫，這些都可讓二階連署工作更順利。

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