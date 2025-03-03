藍稱推民生法案 綠：怕被罷免才草草提

罷免浪潮推進至第二階段，國民黨一改先前力推政治性法案的態度，聲稱立法院新會期將優先推動民生法案，被認為是為避免更加催化大罷免潮。（資料照）

2025/03/03 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕罷免浪潮推進至第二階段，國民黨一改先前力推政治性法案的態度，聲稱立法院新會期將優先推動民生法案，被認為是為避免更加催化大罷免潮。對此，民進黨立委許智傑批評，藍營說要推四大民生法案，其實是怕被罷免，才草草提出，老百姓不會再相信了，呼籲藍委們不要傻傻跟著國民黨團總召傅崐萁上車，否則會被葬送在罷免的列車裡面，回頭是岸吧！

籲藍委不要傻傻跟著傅上車

面對立法院新會期，國民黨轉換策略，改推四大民生法案，規劃聚焦核電延役的「核子反應器設施管制法」、長照納保的「長期照顧保險法」、還稅於民的「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，以及恢復七天假的「紀念日及節日實施條例」。而民進黨則出招力推經濟、擴大照顧與強化韌性等三大面向優先法案。

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許智傑表示，藍營前兩個會期說民生優先，結果刪除台電補助一千億元、搶推國會擴權、選罷法加嚴等政治法案，這次說要推四大民生法案，只是因為怕被罷免，才草草提出，老百姓不會再相信了。

許智傑也對國民黨所欲推動的四大民生法案感到不以為然，認為有「假借民生之名，行操弄民粹之實」。他批評，藍營前兩個會期強推國會亂權法案及亂刪凍總預算案，已受人民唾棄，這次又想推動藉民粹打擊國家財政且違憲的法案，呼籲年輕和新進的藍委們不要傻傻跟著傅崐萁上車，否則將被葬送在罷免列車裡。

許智傑強調，大罷免第二階段起跑後，民進黨不會缺席，尤其國民黨偽造連署書引發人民反彈，助長罷免氣勢。對於民進黨團總召柯建銘過去曾透露，總統賴清德最後會投入大罷免。他則認為，現在還不是賴總統出馬的時刻，還是繼續先以民團為主、民進黨為輔，推動號召更大的民意。

民進黨立委賴瑞隆則說，台灣這幾年持續走在正確的道路上，經濟成長率都是亞洲四小龍第一，盈餘也逐年增加，贏得各國尊重。也因此，新會期應更加著重在經濟、產業面上的投入，強化台灣國力與經濟實力才是最關鍵的，但顯然藍白還是在處理假或錢的問題，可能造成台灣經濟實力受影響。

賴認為，若刻意用民粹的方式處理法案，將導致台灣競爭力下降，甚至國會亂象讓國際對台灣政局感到憂心，進而減少相關投資，這都是錯誤方向，是在扯台灣後腿。呼籲藍白審慎思考，厚實台灣實力。

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