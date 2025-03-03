台馬第三海纜修復完成 恢復傳送

台馬海纜現況。（數發部提供）

2025/03/03 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕日前台馬第三海纜因自然耗損發生障礙，中華電信立即啟動微波傳送等備援機制，並緊急聯繫國際海纜維運組織，安排海纜船來台維修。中華電信表示，昨日清晨已順利完成搶修作業，但台馬第二海纜、台澎第三海纜仍是完全斷訊狀態，預計今年上半年完成維修。

台馬第二、台澎第三海纜 預計今年上半年完成維修

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台馬第三海纜於今年一月十五日因自然耗損發生障礙，造成海纜傳輸中斷，中華電信馬上將台馬間的通訊轉至台馬第二海纜等其他海纜，並啟用微波傳送，台馬間通信不受影響。

中華電信隨即聯繫國際海纜維運組織，安排海纜船來台維修，中華電信表示，國際海纜維修船在二月抵台，著手維修台馬第三海纜，但台灣海峽冬季東北季風強烈，常因海象不佳，維修船須至港口避風浪，而維修團隊克服各項困難，終於在昨日清晨順利完成台馬第三海纜搶修作業，台馬間通信立即恢復由海纜傳送，台馬間微波則作為備援頻寬使用。

不過，先前台馬第二海纜陸續於一月廿二日、二月十六日因自然耗損、芯線異常，目前仍是海纜傳輸完全中斷的狀態，另台澎第三海纜則疑似因權宜船下錨破壞，於二月廿五日發生障礙。

中華電信表示，目前台馬第二海纜、台澎第三海纜仍是傳輸完全中斷，中華電信也聯繫國際海纜維修船進行維修，兩條海纜都預計在今年上半年修復完成；另對於相關船隻，後續也將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法求償。

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