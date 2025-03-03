民團今告發傅崐萁涉外患罪、觸反滲透法

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強，今天將和律師前往台灣高等檢察署告發，傅崐萁涉違反外患罪、反滲透法。 （取自臉書）

2025/03/03 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁在立院開議前，赴香港參加觀光博覽會，並在宴席時，自稱「代表台灣中央政府」與多名香港親中派議員同桌，引發國安疑慮。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強，今天將和律師前往台灣高等檢察署告發，傅崐萁涉違反外患罪、反滲透法。

落入中對台去主權化圖謀

經民連指出，傅崐萁涉嫌未獲行政院授權，於二月十九日前往香港，與多名香港區議員、香港旅遊業監管局官員及旅遊業代表會商，並公然宣稱其代表「台灣的中央政府」，承諾我國政府願意提供補助，進行在台跨縣市觀光合作。

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此外，經民連指稱，傅崐萁涉嫌於去年四月廿七日會見中國政府，並與中國政協主席王滬寧、中國文化與旅遊部商談後，即向我國行政院官員等人遊說，開放福建平潭往返台灣的海運客運，涉犯「刑法」外患罪、「反滲透法」等，經民連將於今日依法提出告發。

賴中強昨受訪表示，二○一九年一月二日，中國國家主席習近平提出了一國兩制台灣方案，要我國各黨派推派代表與中國進行民主協商，此舉對台灣的民主制度，造成嚴重挑戰。習意圖繞過台灣民選政府，破壞我國民主體制，透過與各界代表談判，以「切香腸」的方式逐步達成兼併台灣的企圖。

為應對此挑戰，我國於同年公布「刑法」外患罪修正與「兩岸人民關係條例」政治談判紅線條款等兩項重要法案，賴中強直言，儘管立法已完成，傅崐萁集團仍遊走法律邊緣、試圖違法行事，傅儼然已涉犯外患罪。

賴中強強調，傅崐萁未經我國政府授權，私自去和中國談任何事，此舉就落入中國對台灣「去主權化」的圖謀，也是當年「兩岸人民關係條例」民主防衛條款及刑法外患罪所要規範的對象。

針對赴港行遭譏「去中國領旨」，傅崐萁日前表示，身為中華民國國會議員，到哪裡都代表中央政策，知道政府需要怎樣的政策，才能迎接香港觀光客。此外，傅崐萁去年結束訪中行程後，曾召開記者會宣稱，此行順利完成「兩岸和平破冰」、「全面開啟兩岸觀光」、「台灣農漁產品銷往中國」三個主要任務，是兩岸斷線八年後的一大步。

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