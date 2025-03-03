中國國安部在香港設據點》縣市長、立委赴港免審核 成國安漏洞

官員表示，中國國安部在港設立據點，負責國安情報、滲透工作，縣市長、立委赴港不須審核，確實有國安風險。（路透檔案照）

2025/03/03 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共統戰深入地方，台灣縣市首長赴中須向政府申請核准，若前往香港、澳門卻不用，立委赴中港澳更是無法可管。官員表示，中國國安部在港設立據點，負責國安情報、滲透工作，縣市長、立委赴港不須審核，確實有國安風險；學者示警，台灣駐香港辦事處的公務人員全數返台後，香港已成中共對台統戰滲透的國安破口，成為很大國安漏洞。

熟稔國安情勢的官員表示，「港版國安法」二○二○年實施後，中國國安部隔年就在香港設立工作據點，該機關是國安法的執行單位。中共當局鼓勵港人進行濫行舉報，從二○二一年至二○二四年，香港收到七十五萬件國安舉報，每年約有十七萬件，負責業務的就是國安部。

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官員指出，香港是中國國安部重要的工作基地，目前兩岸條例是規管縣市長赴中須向政府申請核准，「香港澳門關係條例」規定較寬鬆，去香港是不用申請的。

官員強調，兩岸條例第九條規定，政務人員、直轄市長、縣市長等，前往中國須經審查許可，若未經核准偷去，可處兩百萬元以上、一千萬元以下罰鍰。但港澳條例沒有此規範，中國國安部在香港設有據點，縣市首長、立委赴港不用審查核准，可見風險之高。

他坦言，花蓮縣長徐榛蔚是去香港推廣花蓮觀光，但傅崐萁去香港見了誰，政府確實不知道，目前若要修港澳條例比照兩岸條例規管，立法院朝小野大是非常困難的。

學者：立委見了什麼人 政府難掌握

台灣教授協會會長陳俐甫受訪表示，中國國安部駐港後，縣市長、立委赴港澳不用申請，是嚴重國安漏洞，中共會利用漏洞統戰滲透。美方已提案修正「香港政策法」，準備中止香港的特殊待遇，將香港等同中國對待，台灣的港澳政策也應與時俱進，但立法院卻遭藍白多數控制。

「香港是國安破口！」陳俐甫質疑，傅崐萁這次是和妻子徐榛蔚訪港，立法院長韓國瑜說傅崐萁出國了，大家才發現傅去了香港，在香港見了什麼人，外界都不知道。

陳俐甫示警，陸委會駐香港辦事處的官員因拒簽「一中承諾書」，全部遭港府拒發簽證「清零」返台，當地只剩香港雇員，以前還能派公務員去跟行程，現在縣市長、立委去香港，若偷偷去見中共官員或到不該去的地方，政府很難掌握，未來應修法將港澳視同中國，一律得先報備。

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