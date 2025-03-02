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    首頁　>　政治

    賴瑞隆簽書會 高雄府會首長祝福

    立委賴瑞隆（右起）簽書會、前行政院長張俊雄、高雄市長陳其邁、議長康裕成到場祝賀。（記者葛祐豪攝）

    立委賴瑞隆（右起）簽書會、前行政院長張俊雄、高雄市長陳其邁、議長康裕成到場祝賀。（記者葛祐豪攝）

    2025/03/02 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕有意投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，昨天舉辦《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》高雄首場簽書會，市長陳其邁、議長康裕成、前行政院長張俊雄出席獻上祝福。

    這場簽書會除了高雄市府會雙首長，包括立委許智傑、李昆澤，議員郭建盟、湯詠瑜、陳慧文、林智鴻、何權峰及前議員陳致中，及多位里長及企業界都到場。

    陳其邁致詞說，賴瑞隆擔任三屆立委，是用功、努力、年輕的立委，在科技、產業及民主自由價值等各方面，是非常傑出的新生代；如果沒有賴瑞隆十年前引進黃色小鴨，就沒有十年後的黃色小鴨重返高雄。

    議長康裕成也說，賴瑞隆還是演唱會經濟的起頭人，總能想出很好的活動，個性憨厚盡職。

    高齡八十七歲的前行政院長張俊雄大讚賴瑞隆「優秀又有善良的決心，值得信賴」，應賦予他更重要職位。

    賴瑞隆則強調，他從勞工子弟踏入政治，這本書紀錄這廿年他努力過程，猶如陳菊院長說的是給「高雄的情書」，鼓勵更多年經世代投入政治、改變家園。

    另名角逐市長初選的立委邱議瑩，上個月也在高雄舉辦增訂版新書「生命的溫暖戰歌」發表會，描述她當年抗癌經歷；陳其邁當時出席，稱讚邱議瑩堅持價值理想，讓他非常佩服。

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