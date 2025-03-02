航跡詭異 海巡再度登檢寶順輪

蒙古籍「寶順」輪近日又被指控航跡詭異，海巡署昨再度登檢，仍未發現異狀。（海巡署提供）

2025/03/02 05:30

未發現異狀 持續監控

〔記者洪定宏／高雄報導〕蒙古籍「寶順」輪今年一月廿三日曾被海巡署登檢，近日又被指控航跡詭異，海巡署昨天再度登檢，仍未發現異狀。

海巡署指出，昨天上午十一點多，在高雄柴山外一．四浬處登檢「寶順」輪，經查貨艙均為空艙，後甲板無拖帶錨爪及船錨裝置，也未發現有破壞海底電纜的設備。

請繼續往下閱讀...

海巡署表示，「寶順」輪船長聲稱，因這幾天南部海象較佳，所以在南部海域滯留，等船東聯繫外國維修船廠後，就會前往維修，昨天上午向高雄港申請錨泊實施補給，昨天下午三點補給完畢，「寶順」輪已起錨駛離錨泊區，海巡仍持續監控。

近兩個月 徘徊周邊海域

海巡署表示，持續與航港局等單位監控我國海域的船舶動態，若發現海域內疑有船舶違常滯留情形，即通報各港船舶交通管理系統（VTS），以無線電廣播要求駛離，必要時將派遣艦船艇前往驅離查處。

據了解，「寶順」輪去年十二月從俄羅斯出發，目的地是越南，但近兩個月持續在台灣周邊徘徊，今年一月五日起，「寶順」輪以「主機故障」為由，在台北港外滯留，後來在屏東枋山海底電纜周邊出沒，再轉到高雄外海，但海巡登檢均未發現異狀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法