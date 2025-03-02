海纜被切斷 中華電信修復費2千萬起跳

台澎第三海纜在上月底疑似又遭中國權宜輪拖斷，肇事貨輪「宏泰五十八」被海巡拖進安平港扣留，台南地檢署聲押船長獲准，中華電信表示將依法對肇事者求償。（海巡署提供）

2025/03/02 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台澎第三海纜在上月底疑似又遭中國權宜輪拖斷，肇事貨輪「宏泰五十八」被海巡拖進安平港扣留，台南地檢署聲押船長獲准。中華電信證實，有提供司法單位資料、同時搶修海纜，除了申請保險金，也會依法對肇事者求償。據了解，修復一次海纜至少得花費數千萬元，以台灣和馬祖的海纜為例，至少二千萬元起跳。

將向肇事者求償

今年初陸續發生中國權宜輪惡意拖斷我國海底電纜的事件，上月底中資背景權宜輪多哥籍「宏泰五十八」貨輪拖斷中華電信台澎第三海纜，目前被扣在台南安平港。交通部航港局指出，依法先扣留這艘船，同時也讓調查單位蒐證、好讓中華電信可以求償，不會讓這艘船出港。

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中國權宜輪有多次闖入我國十二浬領海紀錄，且疑似切斷我國海底電纜，甚至在「犯案」前進入我國港口。例如喀麥隆籍「順興三十九」船舶，該船在進出港申報的船籍及船名為坦尚尼亞籍「興順三十九」，在二○二四年曾多次進出基隆港裝卸貨。航港局已在系統設定，日後「順興三十九」或「興順三十九」若再進入我國港口，就會派員登船進行港口國檢查。

另外，蒙古籍「寶順」船隻曾在去年十二月廿一日有進出台北港紀錄，今年一月五日深夜海巡署發現通報，因主機故障下錨檢修，一月六日凌晨修復後駛離。

據了解，一旦海纜受損，因需即時搶修，所以修復工程都屬於開口合約，中華電信向國際海纜保護聯盟（ICPC）申請外國海纜船維修，從申請到修復快則一個月，慢則需時數月；且修理費以千萬元起跳，如天氣不佳，海象惡劣，必須進港避風，雇主還須負擔海纜船的相關費用。

以之前台灣和馬祖的海底電纜修復狀況為例，海纜船離開母港即需至少三百萬元台幣，之後每日費用至少百萬台幣，包括離開維修地點至安全地帶避風也是每天照算費用，每次維修均花費千萬元以上，甚至達三、四千萬元。

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