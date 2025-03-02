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    中國權宜船頻頻拖斷我海纜 專家：與友盟海事情資合作嚇阻

    千面船宏泰58航跡示意圖

    千面船宏泰58航跡示意圖

    2025/03/02 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪「宏泰五十八」涉嫌拖斷台澎三號海纜，日前被依現行犯帶回安平港送辦。針對斷纜事件頻傳，學者沈明室昨建議，政府應與時俱進，將其定義為灰帶襲擾，提升至國安層次應處。民進黨立委沈伯洋說，政府應掌握這類真實案例的可疑軌跡和行為模式，尋求友盟國家跨國海事情資合作，共享並適時公布可疑船隻資訊，形成對中情報及輿論嚇阻網絡。

    沈伯洋：透過AI分析可疑船

    涉案的「宏泰」輪已被海巡帶回安平港交由檢調偵辦，中國籍王姓船長被收押，其餘七名中國船員配戴電子腳鐐限制住居。記者追查發現「宏泰」輪AIS（船舶自動識別系統）資料至少已和六艘「分身」糾纏不清，其中疑似「真身」則為中國國企「中遠海運」所有的「金龍三八九」貨輪，且只有在近岸靠港才會發射「宏泰五十八」的訊號，至少六度進出台灣基隆、安平及高雄港。

    沈伯洋昨受訪表示，預防斷纜後的高成本損失及國安風險，應取經如以色列公司Windward等方式，自主研發人工智慧（AI）演算法，透過這些真實發生的案例，分析可疑船隻逕自開關或切換AIS訊號的行為模式，將具關聯的船隻分組，擴大現有的「黑名單」資料庫。

    沈明室：提升至國安層次應處

    沈說，扣船或抓人對中國嚇阻力道有限，台灣應爭取與友盟國家如日本、菲律賓等海事情報合作，藉由情報共享形成嚇阻網絡。此外，也可效法菲國適時向社會大眾公告可疑船隻資訊，透過台灣本土及國際媒體輿論壓力，進而影響各國提出嚴正聲明，對中國而言才是真正的成本損失。

    國防院國家安全研究所研究員沈明室建議，海巡等單位已掌握高、中、低風險可疑船隻名單，凡可疑船隻靠近台灣就必須主動嚴密監控，根據海象派出適合的船艦尾行，「讓他連下錨的機會都沒有」。至於中國權宜輪常有變造AIS訊號行為，他直言，政府應與時俱進，掌握此模式並正式將其定義為對台灰帶襲擾而非意外，並提升至國安層次應處。

    此外，沈明室認為，除加強情監偵和派遣海巡艦外，以高額求償嚇阻或添購直升機、慢速定翼機、大型無人載具，擴大監控量能，全方位應對中共對台灰帶行動、加強跨部會合作，更是一大重點。

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