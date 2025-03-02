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    中國權宜船頻頻拖斷我海纜》立院法制局：立海纜專法 接軌國際公約

    立法院法制局報告指出，我國在適用國內法或國際法保護海底電纜上，仍存在明顯限制，建議制定海底電纜鋪設及保護專法。圖為涉嫌拖斷台澎第三海纜被扣押的多哥籍宏泰貨輪。（海巡署提供）

    立法院法制局報告指出，我國在適用國內法或國際法保護海底電纜上，仍存在明顯限制，建議制定海底電纜鋪設及保護專法。圖為涉嫌拖斷台澎第三海纜被扣押的多哥籍宏泰貨輪。（海巡署提供）

    2025/03/02 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕喀麥隆籍中國權宜船「順興三十九」一月初才涉嫌損壞基隆港外海底電纜；中資背景權宜輪多哥籍「宏泰五十八」，上月再涉嫌拖斷台澎第三海纜，引發國際關切。立法院法制局報告指出，我國在適用國內法或國際法保護海底電纜上，仍存在明顯限制，建議制定海底電纜鋪設及保護專法，並接軌國際公約規範，以利執行單位遵循及提高執法效力。

    國安局統計，近三年我國周邊海底電纜每年平均發生七至八次斷纜事件，除因芯線老化外，還包括大量抽砂造成海底電纜裸露並損壞、漁船拖網捕撈扯斷海纜、大型貨輪下錨勾住並損壞海纜，以及權宜輪的偽掩活動造成勾損。

    以利執行單位遵循 提高執法效力

    審計部二○二三年中央政府總決算審核報告亦指出，二○一九年至二○二三年間，我國海底電纜發生外力破壞或推擠受損案件，年平均故障約七件，二○二三年甚至高達十二件。

    立法院法制局近日發布報告表示，對海底電纜犯罪的調查最好是立即逮捕肇事者，重點應放在現場蒐集證據，否則執法單位如對肇事船隻貿然扣留，恐衍生求償及船舶行為究係過失或故意為之等認定問題。

    另，一九八二年「聯合國海洋法公約」要求締約國，必須在其國內法中，對故意或因重大疏忽破壞他國海底電纜或管道的行為，訂定刑事處罰和追訴機制；亦規範修復或補償事宜，以及要求承擔損害賠償責任。

    法制局直言，我國面對海底電纜遭受破壞時，在國際訴求與追究責任上遭遇挑戰，例如對外國船舶司法管轄權問題，因我國無管轄權，僅能由船旗國進行刑事追訴與處罰；又我國不是締約國，在公海或專屬經濟區等複雜管轄環境中，要真正落實執法並非易事。

    法制局也建議，為完善海底電纜的保護，法制上，考量我國對海底電纜的鋪設及保護散見於各相關法規，缺乏整體規劃，應研議制定海底電纜鋪設及保護專法的可行性，並接軌國際公約規範，以利執行單位遵循及提高執法效力。

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