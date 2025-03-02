中國權宜船頻頻拖斷我海纜》海巡署：無故滯留我領海 修法訂罰則

中國權宜船一再發生涉嫌拖斷我海纜，引發國安疑慮，海巡署對此強調，已對中華電信提供的海纜警戒區域、位置列為重點監控海域。圖為涉嫌拖斷台澎第三海纜被扣押的多哥籍宏泰貨輪。（海巡署提供）

2025/03/02 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕中國權宜船一再發生涉嫌拖斷我海纜，引發國安疑慮，海巡署對此強調，已對中華電信提供的海纜警戒區域、位置列為重點監控海域，且針對航港局鎖定的五十二艘黑名單，依威脅程度分級，強化應對措施，各部會亦正研議修法，對無故滯留我領海的船舶，訂定相關罰則，加強海上交通安全管理。

52艘黑名單 依威脅程度分級應對

海巡署官員表示，船舶的登記國須安檢船舶是否有依規定歲修、五年大修，確認無航行安全疑慮後，發給「適航證明書」；停泊的港口國則對進港船舶須安檢，了解有無「適航證明書」。因此一些船東為節省船舶維修、保養費用，便以不會有相關查核的蒙古、喀麥隆、坦尚尼亞、多哥及獅子山共和國等做為船舶的登記國，成為權宜船。

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權宜船因非常破舊，又為省去停靠港口費用，便常在外海下錨躲風浪，並等候船東通知前往何處載貨，以至於海象不佳或遇到颱風時，常發生擱淺；也不排除中國以此進行灰色地帶侵擾。

我方平時對權宜船進港、停泊，僅進行抽查有無「適航證明書」，未來應加以落實安全查核，只要有航行安全疑慮，便不能讓其出港。

查察部分，海巡署已將海纜警戒區域、位置列為重點監控海域，對五十二艘中國權宜船黑名單分級，再依船舶威脅程度，透過航港局廣播驅離，以及對可能有觸犯我法律之虞者派巡防艇查處應對。

各部會研議修法 領海內禁止停泊

海巡署官員並表示，外國籍及中國籍船舶通過我領海，應遵守無害通過規定，但對於無故滯留等違反者，並未訂有相關罰則，造成領海滯留船舶驅離成效不彰，因此目前各部會正研議修法或者訂定專法，要求領海內不得停泊與訂定相關罰則，以加強海上交通安全管理；另建議也可修法規劃「禁制區」保護海纜。

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