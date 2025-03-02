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    日護衛艦 首次獨自穿越台海

    日本海上自衛隊護衛艦秋月號於二月五日由北向南穿越台灣海峽，創下日本軍艦獨自穿越台海首例。（取自日本防衛省臉書）

    日本海上自衛隊護衛艦秋月號於二月五日由北向南穿越台灣海峽，創下日本軍艦獨自穿越台海首例。（取自日本防衛省臉書）

    2025/03/02 05:30

    學者：日方主動公開 對北京表態台海絕非中國內海

    〔記者方瑋立／台北報導〕日本政府昨證實，海上自衛隊護衛艦「秋月」號於今年二月五日由北向南穿越台灣海峽，與美國、澳洲、菲律賓等國在南海聯合軍演，這是首次有日本軍艦獨自穿越台海。學者認為，日本政府選擇此時主動公開此訊息，顯然是想強化對中國的表態，凸顯台海絕非中國內海，任何國家船隻經過公海都是天經地義，不應受阻攔。

    二月五日南下 與美澳菲聯合南海軍演

    秋月級護衛艦是日本第三個以「秋月」為名的艦級，二○一二年起服役，著重防空戰力，滿載排水量達六八○○噸，全長一五○公尺、寬十八公尺，以四座勞斯萊斯SM1C燃氣渦輪發動機雙軸推進，最高速度可達三十節、乘載二○○人，並配有九○式反艦飛彈、三十二管型Mk-41垂直發射系統、HOS-303魚雷發射管等武器，艦上亦可載二架海鷹直升機或一架掃雷直升機。

    日媒產經、共同社等報導，日本政府官員已證實海上自衛隊護衛艦「秋月」號今年二月五日獨自通過台灣海峽，創下日本軍艦獨自穿越台海首例。

    國防院國家安全研究所研究員沈明室表示，日艦前往南海參與軍演，原可選擇繞行台灣東部或穿越台海，通過其實「大可不講」，但日本政府選擇此時主動公開，顯然是想強化對中國的表態，凸顯台海絕非中國內海，任何國家船隻經過公海都是天經地義，不應受阻攔。

    沈明室：共軍騷擾第一島鏈 日方反制

    沈說，日本公開軍艦通過台海的消息，無可避免將引起中國加強監控、騷擾或攔截，代表其已具面對中國的決心，也顯示日本在軍事和海上安全上，皆配合美國等友盟國家所主張的航行自由行動，往後也將持續執行。

    據了解，近日於我高屏外海約四十浬處無預警展開「實彈訓練」操演的共軍「遠海長航編隊」，是由二月中旬在宮古海峽被日本鎖定追蹤的共軍○七五型兩棲攻擊艦「安徽號」所領航。

    日本此舉是否欲對中嚇阻並「為台發聲」？沈明室強調，應視為周邊國家對中國在第一島鏈附近擴張行動的反彈。共軍不斷騷擾印太各國外海，難保哪天不會進到釣魚台或日本海域故技重施。因此，展現不退縮態度及民主同盟國家合作捍衛航行自由，符合日本國家利益。

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