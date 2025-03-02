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    總預算、財劃法覆議 韓最快明發朝野協商通知

    針對總預算以及財劃法覆議，立法院長韓國瑜將儘速邀集朝野各黨團召開協商，最快明日發出協商通知。（資料照）

    針對總預算以及財劃法覆議，立法院長韓國瑜將儘速邀集朝野各黨團召開協商，最快明日發出協商通知。（資料照）

    2025/03/02 05:30

    〔記者林欣漢／台北報導〕行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，移請立法院覆議。立院人士昨天表示，立法院長韓國瑜將儘速邀集朝野各黨團召開協商，最快明日發出協商通知，依法十四日前必須議決。而在投票前，行政院長卓榮泰可望赴立院說明覆議案並備質詢。

    卓揆可望赴立院說明

    立院人士表示，韓國瑜將召集朝野協商，討論全院委員會審查日期、確認是否邀請行政院長卓榮泰到立法院說明等程序。依照往例，覆議案的表決可以直接於全院委員會結束後，隨即召開院會進行表決。

    根據憲法增修條文，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立委二分之一以上（五十七人）決議維持原案，行政院長應即接受該決議，依法最晚十四日前必須議決。

    最晚14日前須議決

    行政院院會上週四通過兩項覆議案，提請總統賴清德核可後送立法院表決。卓榮泰除表達希望立法院能夠重新審議這二案，更希望能夠讓行政院有機會到立法院公開充分做必要的說明，爭取立委支持。

    國民黨主席朱立倫日前表示，希望卓榮泰能到立法院進行報告，讓朝野立委一起討論。國民黨團人士表示，黨團立場也傾向邀請卓榮泰來立院，許多立委都很關心能源、各預算案等重要議題，盼透過質詢，讓卓榮泰負責任的報告。黨團也會依法審查，依法反對，這次覆議案還是會以失敗收場。

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