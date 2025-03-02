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    原民罷免違票票等值？》複數選區罷免門檻調整 內政部：仍待共識

    中選會表示，各界相關制度評價，選務機關予以蒐整以提供法律主管機關如內政部參酌。（資料照）

    中選會表示，各界相關制度評價，選務機關予以蒐整以提供法律主管機關如內政部參酌。（資料照）

    2025/03/02 05:30

    〔記者李文馨、林欣漢／台北報導〕全台掀起大罷免潮，有罷團上月遞交民進黨原住民立委伍麗華、陳瑩的罷免案，前中選會主委、憲政學者陳英鈐日前提醒原民罷免制度問題。他指原民立委選舉每人投一票，但罷免時可能被得票第一多和第三多立委的支持者集中選票罷免，違反一人一票、票票等值的精神。內政部則表示，關於複數選區罷免門檻調整，仍待凝聚意見妥慎研議。

    現行一一三席立委席次包含山地及平地原住民立委各三席、共六席。原住民立委採複數選區制，與採單一選區的區域立委不同。原住民選民依其「山地」或「平地」身分在各自選區投票，全國票數加總後，得票最高的前三名當選。

    陳英鈐指出，平地和山地原住民以單記不可讓渡投票制（SNTV）方式選出，選舉時每人投一票，少數族群也能當選。他說，在選舉時，每人只有一票；但若三名立委同時被罷免，每位選民針對每位立委分別投下贊成或反對，變成每人有三票，這時多出的兩張票，就是多數用來霸凌少數，讓選舉得票第一多和第三多的支持者集中選票來罷免第二多，這違反一人一票、票票等值。

    對此爭議，中選會表示，各界相關制度評價，選務機關予以蒐整以提供法律主管機關如內政部參酌。內政部民政司則說，內政部於二○一七年舉辦罷免門檻分區座談會，與會者對於複數選區罷免門檻如何調整，並無共識，仍待凝聚各界意見，妥慎研議。

    原住民立委罷免制度遭學者質疑不合理，在野反而推動修法「擴大優勢」。現行選罷法規定，原住民立委缺額達二分之一時，才能辦理補選投票。無黨籍立委高金素梅提案，原住民立委出缺時，須於三個月內完成補選投票，已於去年七月逕付二讀。

    中選會近日已陸續審定第一階段罷免案，九件未達提議門檻皆為民進黨立委罷免案，九件「死亡連署」人數相加近千人。其中，民進黨山地原住民立委伍麗華案的「死亡連署」高達一八九人，民進黨平地原住民立委陳瑩罷免案待本週審定。伍麗華指出，中選會結果證實，她獲得的死亡連署，是所有被罷免人中最高的。

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