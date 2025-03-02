罷免二階挑戰大 力求突破同溫層

大罷免第二階段連署將陸續展開，罷團力求突破同溫層，讓更多圈外民眾加入連署。（資料照）

2025/03/02 05:30

經民連：深入藍委選區辦究責會 與罷團合建連署點

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免第二階段連署將於本月陸續展開，罷團人士坦言，對於非都會地區要突破二階門檻是一項艱鉅挑戰，他們未來將舉行宣講活動，盼將議題突破同溫層，讓更多圈外民眾加入連署。經民連智庫召集人賴中強也說，本月起將深入個別藍委選區舉辦卅五場究責會，歡迎地方罷團合作建立連署點。

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罷免的程序分為兩階段，第一階段需由原選舉區選舉人「提議」，提議人數需為原選區選舉人總數一％以上；第二階段「連署」，連署人數需為原選區選舉人總數十％以上。目前首波送件的十九件國民黨立委全數進入第二階段連署，另有九件民進黨立委罷免案則因未達提議門檻，仍有一次補提機會。

罷免南投縣立委馬文君的領銜人曾先生昨受訪表示，南投並非典型的都市人口稠密地區，沒有捷運體系，居民大多都仰賴公車、汽車移動，相對六都比較難有人口聚集處，也間接增加連署的困難。

談及未來推動策略，曾先生說，他們首先將與罷免游顥的團隊共同合作，讓南投選民不分選區都能找到連署點。在陸戰部分，他們預計與KOL（關鍵意見領袖）、網紅、民團等人串聯合作宣講，未來也會有流動宣傳車，同時也會人工投遞宣傳單，讓更多人參與連署。

舉行宣講 擴大民眾加入連署

罷團人士坦言，第一階段提議書蒐集主要集中在同溫層，第二階段的十％數量必須擴及異溫層才能有效增加連署數，各地方罷團會因應當地狀況，調整推動連署的策略。他說，未來兩個月將會舉行宣講活動，邀請各行各業的KOL合作下鄉宣講，「重點是要把人流進非都會區」。

賴中強表示，經民連也將會支援罷免團體，三月起，他們將下鄉舉辦濫權立委究責會，歡迎地方罷團到場擺攤進行連署，他們正在建置「藍白立委亂搞預算資料庫」，加上原先的「民主倒退及亂台法案究責清單」，盼協助地方罷團製作各選區的文宣。

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