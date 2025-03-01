投縣府未辦228活動 挨批敷衍了事

2025/03/01 05:30

已多年沒辦 縣府︰鼓勵自發性就地默哀

〔記者張協昇／南投報導〕昨天是二二八事件七十八週年紀念日，南投縣政府並未舉辦二二八相關紀念活動，只發函各單位鼓勵民眾就地默哀，南投縣二二八關懷協會前理事長陳伯三即批評縣府已多年未辦二二八紀念活動，根本是敷衍了事，不重視二二八事件的紀念意義，希望縣府明年能舉辦紀念追思活動。

228關懷協會︰不重視紀念意義

陳伯三表示，二二八事件發生時，南投縣有許多受難者，尤以竹山鎮殉難人數最多，目前位於埔里鎮愛蘭橋的二二八和平紀念碑，即是當年著名的烏牛欄戰役發生地，但南投縣這幾年舉辦的二二八紀念活動，都是由二二八紀念基金會主辦或補助經費辦理，如上週在竹山菸草館舉辦的戶外音樂會，南投縣政府均未舉辦相關活動，協會只收到縣府敷衍了事的公文，要大家自發性就地默哀，是少數未辦紀念活動縣市，令人無法接受。

請繼續往下閱讀...

愛蘭橋設紀念碑 竹山殉難人數多

縣議員陳玉鈴也指出，舉辦二二八紀念活動最大意義是記取歷史教訓，避免重蹈覆轍，而不是要記仇，要讓大家珍惜台灣社會得來不易的民主自由，因此無論中央或地方政府都應該重視。

對此，南投縣政府民政處表示，縣府在二二八事件紀念日前，即發函各機關依規定在二二八紀念日降半旗，並鼓勵縣民自發性於昨天下午二時二十八分許，不限地點與型式，就地默哀一分鐘，以表達對二二八事件受難者追思哀悼之意，並希望民眾重新以宏觀角度反省思考，賦予二二八事件新的生命意涵，摒除偏見和仇恨，促進族群融合，對於南投縣二二八關懷協會相關人士的建議及指教，縣府未來將參考研議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法