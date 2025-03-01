為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    228追思》屏東音樂劇遞愛 觀眾感動︰整場掉淚

    屏東縣長周春米（右）和受難者家屬張林淑汝（左）一起獻花。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米（右）和受難者家屬張林淑汝（左）一起獻花。（記者羅欣貞攝）

    2025/03/01 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕昨天是二二八和平紀念日，屏東縣政府上午先於屏東公園二二八紀念碑前舉辦紀念音樂會，下午、晚間於屏東演藝廳演出兩場次的「以愛相會」音樂劇，盼國人珍惜得來不易的民主自由，讓愛與包容成為前進的力量。

    屏東縣政府從「和平永續、愛與包容」出發，每年舉辦二二八紀念音樂會，邀請受難者家屬參與，一起悼念受難者，並以音樂撫慰人心，傳遞和解的力量；今年約有五十多位家屬及代表出席；音樂會邀請樂團演唱補破網、橄欖樹、何日君再來等歌曲，用歌聲緬懷歷史，並為逝去的靈魂祈福。

    來自恆春墾丁的九十二歲張林淑汝，數十年來從未缺席紀念活動，過去的苦難雖深深刻印在心中，張林淑汝仍選擇以寬容的心面對，並期盼下一代能夠正視歷史、珍惜和平。

    屏東縣政府今年也特別製作以二二八為主題的音樂劇「以愛相會」，由藝人黃瑜嫻（小嫻）及明華園第三代陳子豪等人演出，透過動人故事，帶領觀眾在歷史洪流中共同反思，以愛代替仇恨。

    今年九十六歲的「阿會阿嬤」姚陳會，昨天下午和三、四十位家族成員一起坐在台下觀賞，女兒姚秀琴觀後表示，「我整場都在掉眼淚，很感動，演得很好！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播