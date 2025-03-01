228追思》屏東音樂劇遞愛 觀眾感動︰整場掉淚

屏東縣長周春米（右）和受難者家屬張林淑汝（左）一起獻花。（記者羅欣貞攝）

2025/03/01 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕昨天是二二八和平紀念日，屏東縣政府上午先於屏東公園二二八紀念碑前舉辦紀念音樂會，下午、晚間於屏東演藝廳演出兩場次的「以愛相會」音樂劇，盼國人珍惜得來不易的民主自由，讓愛與包容成為前進的力量。

屏東縣政府從「和平永續、愛與包容」出發，每年舉辦二二八紀念音樂會，邀請受難者家屬參與，一起悼念受難者，並以音樂撫慰人心，傳遞和解的力量；今年約有五十多位家屬及代表出席；音樂會邀請樂團演唱補破網、橄欖樹、何日君再來等歌曲，用歌聲緬懷歷史，並為逝去的靈魂祈福。

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來自恆春墾丁的九十二歲張林淑汝，數十年來從未缺席紀念活動，過去的苦難雖深深刻印在心中，張林淑汝仍選擇以寬容的心面對，並期盼下一代能夠正視歷史、珍惜和平。

屏東縣政府今年也特別製作以二二八為主題的音樂劇「以愛相會」，由藝人黃瑜嫻（小嫻）及明華園第三代陳子豪等人演出，透過動人故事，帶領觀眾在歷史洪流中共同反思，以愛代替仇恨。

今年九十六歲的「阿會阿嬤」姚陳會，昨天下午和三、四十位家族成員一起坐在台下觀賞，女兒姚秀琴觀後表示，「我整場都在掉眼淚，很感動，演得很好！」

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