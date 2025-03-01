2026戰台東 陳瑩、吳秀華同框姊妹相稱

下屆台東縣長選舉目前浮現藍綠雙姝對決，國民黨議長吳秀華（左）及民進黨立委陳瑩（右）在一場春酒宴同框，帶笑互稱姊妹。（記者黃明堂攝）

2025/03/01 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕下屆台東縣長選舉，因民進黨主席賴清德於二月廿六日中常會中拋下一句見到藍轉綠曙光，提前點燃戰火。前晚一場春酒晚宴中，民進黨表態參選的女性立委陳瑩與國民黨表態參選的女性議長吳秀華同框，搭肩摟腰帶笑對決，吳秀華說「妳是我的姊妹」，陳瑩也笑說「姊妹爬山、各自努力」。

台東選民基本盤藍大於綠，特別是人口結構占三分之一的原住民長期壓倒性投藍，致民進黨從未贏過台東縣長寶座，但民進黨目前屬意的陳瑩是卑南族原住民，擔任多屆立委、選舉經驗豐富，父親是前縣長，具開發部落票源能力。受賴清德之命到台東整合輔選的立委莊瑞雄指陳瑩就是最好的人選。

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國民黨部分，表態參選的縣黨部主委、議長吳秀華，選戰經驗豐富、基層經營扎實，胞兄吳俊立在地方政治長期具有影響力，丈夫是卑南族人，她具有原住民媳婦身分，具有在部落穩固藍營鐵票的條件。

前晚兩人同場，陳瑩說，她到處交朋友，認真記錄大家的訴求，將這些養分形成政見，讓大家美夢成真。吳秀華說，相信這是場良善競爭，她很了解地方發展及需求，會轉化成她的政見及未來政策，至於跟陳瑩的競爭是一時，朋友是永遠。

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