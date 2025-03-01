228追思》台東緬懷 300人健行9公里「和平古道」

台東二二八協會理事長賴坤成（中）帶領三百人追溯「和平古道」。（記者黃明堂攝）

2025/03/01 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕二二八事件中，台東曾發生卑南族頭目掩護外省籍縣長躲進山區的事蹟，阻止了一場反制欺壓的血腥事件，昨天二二八事件七十八週年，逾三百人從卑南鄉初鹿部落出發，走九公里山路，抵達昔日避難所在的上里舊址，以健走方式穿越一條幫助台東人躲過二二八殺戮的古道。

這項紀念和平活動由台東縣二二八關懷協會舉辦，一早在初鹿教會前集結啟程，進入初鹿後山的五里坡產業道路，走三公里的陡坡，再走六公里較平緩的山路，中午抵達延平鄉山區的上里派出所舊址，邊健行健身，邊遙想昔日殺戮氛圍中的和平互助。

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帶頭走的台東縣二二八關懷協會理事長賴坤成表示，二二八當時國民政府準備大軍鎮壓，激發民怨，官派的台東縣長謝真等卅幾位外省籍官員在時任卑南鄉長的王登科及卑南族初鹿部落總頭目馬智禮的安排協助下，躲到紅葉部落後方的上里山區，避免了一場更大的流血事件。

賴坤成表示，健走路線就是當年協助躲到紅葉部落後方上里山區的路徑，以健走方式穿越一條幫助台東人躲過二二八殺戮的古道，穿越時空緬懷受難者，增進地方居民對二二八事件歷史的認識。

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