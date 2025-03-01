《新竹》228旭橋事件 竹市立不義遺址解說牌

新竹市文化局立旭橋事件解說牌，說明此不義遺址的原由。 （記者洪美秀攝）

2025/03/01 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨在二二八公園舉辦二二八事件七十八週年追思音樂會，代理巿長邱臣遠代表巿府向受難者家屬表達慰問，和與會者持百合花默哀及獻花。另發生在新竹的旭橋流血衝突事件，已被國家定位是「不義遺址」，經市議員劉康彥與文史工作者王昱登爭取，文化局也立解說牌，說明旭橋（成功橋）事件來由。

市府舉辦追思音樂會

劉康彥說，去年二二八他和王昱登在護城河畔旭橋呼籲正視在竹市發生的流血衝突「旭橋事件」，因旭橋已被國家正式定位為「不義遺址」，主張應改名及豎立解說牌，經文化局文資科協助，旭橋事件的解說牌去年中已豎立。

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劉康彥說，旭橋事件為何是「不義遺址」？一九四七年的二二八這天，台北天馬茶房前的「查緝私菸」事件，爆發一連串官民與省籍衝突，當年三月二日，竹市區也發生數起聚集抗爭，為維持秩序，軍、警搭乘架設機槍的卡車巡視，在旭橋與民眾衝突失控開槍掃射，造成八人死亡的歷史悲劇。藉由「不義遺址標示牌」，除還原部分歷史真相，也展望未來，共同反省威權統治的錯誤，旭橋事件經促進轉型正義委員會依據促進轉型正義條例已公告為不義遺址。

昨天市府舉辦的二二八追思音樂會，參與追思的受難者及家屬有楊金土、張文淵、楊雄鎮、陳渙亭、楊田郎等人，與會者手持百合花為受難者默哀及獻花，在和平鐘聲及音樂聲中紀念二二八事件。

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