《桃園》罷免牛煦庭過首關 領銜人：二階衝8萬

民眾在蘆竹區多加教會參加罷免國民黨籍立委牛煦庭連署活動。（資料照）

2025/03/01 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕公民團體發起對桃園市第一選區國民黨立委牛煦庭罷免案第一階段通過，「桃園罷牛，淘汰牛氓」領銜人、牧師陳曉煒感謝「罷友」合力通過第一階段，希望大家再努力，將第二階段連署書衝上八萬份。

牛煦庭：意料之中 公道自在人心

牛煦庭表示，意料之中，希望「仇恨到我為止，公道自在人心」，他問政評鑑第一名，被迫迎戰，很是荒唐，許多藍軍支持者盼「以罷制罷」，甚至自發性將連署書送到國民黨桃園市黨部，「狙擊名單」包括多位民進黨籍市議員。

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黃瓊慧：上任後種種爭議導致罷牛

議員黃瓊慧反酸，牛煦庭被罷免是因為當上立委之後所造成的種種爭議，才會讓曾經支持他的人轉而罷免他，如今他仍提問政第一名，難道是活在平行時空嗎？

陳曉煒表示，至今還收到第一階段罷免提議書，共收了一萬八七九二份，只要第一階段曾連署的人，再連署並拉來一個第一階段沒有連署的人參與，就能通過第二階段門檻三萬七五三八份連署書。

陳曉煒希望罷友們共同努力

陳曉煒強調，連署書只過門檻是遠遠不夠的，希望罷友們共同努力，將連署書衝上八萬份，約投票人總數的廿三．五五％，距離成功罷免牛煦庭的門檻廿五％、約八萬四千八百餘票，就會輕鬆很多。

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