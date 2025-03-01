《桃園》追思228受難者 遺族盼族群和平相處

出席二二八事件七十八週年紀念活動的民眾獻花追思先人。（記者周敏鴻攝）

2025/03/01 05:30

劉朝恩父1952年遭槍決 希望不再有類似悲劇

〔記者周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕桃園市二二八事件受難者家屬昨天齊聚位於蘆竹區的二二八紀念公園，默哀追思先人，受難遺族之一劉朝恩受訪時紅著眼眶說，他的父親劉萬山投入農民權益運動，二二八事件時選擇逃亡，後來遭當局捕獲，一九五二年被槍決身亡，當年的他才七歲，現在想起來仍忍不住想哭。

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張善政與受難者家屬獻花追思

「感懷歷史．共築同行」二二八事件七十八週年紀念活動，昨天下午在「微光音樂」悠揚的弦樂演奏聲中展開，市長張善政與受難者家屬，一一獻上鮮花追思受難者，氣氛肅穆。

張善政說，二二八事件對國家、對族群造成深刻裂痕，令人遺憾，各界都應持續學習在歷史傷痕中療癒，並謹記歷史教訓而珍惜得來不易的族群融合，市內有閩南、客家、原住民、新住民、國軍遷台第二代等族群，都像一家人，是全國族群融合最佳的城市，更要加倍珍惜，未來也要繼續手牽手向前邁進，度過所有挑戰與艱難。

稚齡兄弟檔獻花 母簡述228歷史意義

紀念活動現場設置「和平大道」、「和平鴿送信」追思牆，讓受難家屬透過書寫等方式，來傳遞對和平與希望的承諾，共同守護和平。

劉朝恩說，父親逃亡後，母親無力撫養多名子女，含淚送走三人，他雖沒被送走，但家境遭逢巨變陷入貧困，他從飯店清潔工做起，為了生活努力打拚一輩子，如今他只盼各族群能和平相處、共同往前看，他相信只要台灣社會能夠和諧，就不會再發生類似悲劇。

讀小學一年級、幼兒園中班的兄弟檔是全場最稚齡的獻花民眾，他們是蘆竹區順興里長陳淑媛女兒黃潔婷的兒子，黃說，孩子曾詢問「為什麼今天會放假、要來這裡獻花」？她以淺白語詞施予族群融合、本土歷史教育，說明幾十年前國內發生嚴重的吵架打鬥，不只桃園，許多縣市都有很多人死掉，大家非常難過，後來開始紀念他們，希望不要再發生類似事件。

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