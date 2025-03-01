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    首頁　>　政治

    共軍無預警操演 學者：國際勿姑息「習」特勒

    中國國防部發言人吳謙二月廿七日稱「正告民進黨當局，早晚要來收了你們」。學者指出，共軍這類挑釁威脅式的語言和嘴臉，已向全世界公開呈現中國是窮兵黷武、武力威脅的邪惡政權，更是區域和平的麻煩製造者。 （圖片擷取自中國國防部）

    中國國防部發言人吳謙二月廿七日稱「正告民進黨當局，早晚要來收了你們」。學者指出，共軍這類挑釁威脅式的語言和嘴臉，已向全世界公開呈現中國是窮兵黷武、武力威脅的邪惡政權，更是區域和平的麻煩製造者。 （圖片擷取自中國國防部）

    2025/03/01 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕共軍二月廿六日無預警在我外海劃設操演區實施「射擊訓練」，共軍發言人吳謙隔日聲稱「正告民進黨當局，早晚要來收了你們」，國防部則回擊，歷史已證明侵略者終將敗亡。對此，學者分析，國防部回應內容以二戰史實的高度和價值輾壓，背後用意可能是呼籲國際社會，不可再重蹈一九三八年慕尼黑會議覆轍，姑息「習」特勒的擴張野心。

    陳世民：勿重蹈慕尼黑會議覆轍

    台大政治系副教授陳世民昨受訪說，發言人代表國家政府門面，共軍發言人在國際媒體前以「收了你們」這類挑釁威脅式的語言和嘴臉，已向全世界公開呈現中國是窮兵黷武、武力威脅的邪惡政權，更是區域和平的麻煩製造者。

    陳世民指出，今年是二次大戰終戰八十年，其意涵在於以武力擴張和侵略的政府，已證明會被全世界民主自由國家聯合打敗的史實。國防部背後的用意，可能也是要讓國人和國際社會明白，中共政權已類似一九三八年納粹德國，「習」特勒也明顯欲以強硬姿態追求所謂「中國夢」，企圖透過武力侵略擴張實現野心，面對這種惡霸國家，若採取當年慕尼黑會議的綏靖姑息心態、相信侵略者的善意，恐怕只會迎來比二二八事件更淒慘的命運。

    蘇紫雲：共軍文攻武嚇適得其反

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則分析，中國近期包括割斷我國海底電纜，在金門執法巡邏、大規模戰備警巡及在我南部外海騷擾，都是針對國際及台美潛在軍事合作的系列性做法，以軍事展現政治訊號。

    蘇紫雲強調，國防部的回應基於正確歷史事實，且符合民主國家立場。他說，中國粗俗、情緒性且非常不理性的用詞，以及在多國外海武力示威的做法，很可能會適得其反，越是展現侵略行為，所遭受的後座力就會越大。

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