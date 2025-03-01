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    共軍嗆「收了你們」 國防部：歷史證明侵略終將失敗

    國防部昨表示，今年適逢第二次世界大戰結束八十週年，歷史已經證明，任何形式的侵略和擴張，最終都將以失敗告終。共軍近年的行動，正重蹈侵略者的覆轍。（圖取自國防部發言人臉書）

    國防部昨表示，今年適逢第二次世界大戰結束八十週年，歷史已經證明，任何形式的侵略和擴張，最終都將以失敗告終。共軍近年的行動，正重蹈侵略者的覆轍。（圖取自國防部發言人臉書）

    2025/03/01 05:30

    〔記者方瑋立、鍾麗華／台北報導〕中國人民解放軍二月廿六日無預警於我高屏外海劃設操演區實施「射擊訓練」，共軍發言人吳謙隔日聲稱「正告民進黨當局，早晚要來收了你們」。對此，國防部昨除以「暴戾之師」形容共軍，更回擊表示，今年適逢二次世界大戰終戰八十週年，歷史已經證明，任何形式的侵略和擴張，最終都將以失敗告終。

    批北京 國際最大「麻煩製造者」

    陸委會回應強調，中共要消滅中華民國的企圖，從來不曾改變，國人應有清醒的認識。

    針對吳謙在國際媒體前嗆聲「早晚收了你們」評論我漢光演習，國防部昨指出，北京近期不斷升高在印太、乃至全球的軍事威脅，公然挑戰國際秩序、破壞區域穩定現狀，已成為國際社會最大的「麻煩製造者」；相關舉動除凸顯「霸權」心態，亦難掩「實質威嚇」的真正企圖。

    國防部說，今年適逢二次世界大戰八十週年，歷史已經證明，任何形式的侵略和擴張，最終都將以失敗告終。共軍近年的行動，正重蹈侵略者的覆轍，執迷不悟地將中國推向敗亡的方向。

    國防部表示，做為區域間負責任的一員，國軍戮力建軍備戰，是為了維護國家主權，確保自由民主，協力維護區域安全穩定；與無視國際慣例，在國際航道猝然宣告進行射擊訓練、危害飛安與航行安全的「暴戾之師」截然不同。

    國防部指出，台灣堅守自由民主的核心價值，任何企圖以武力改變現狀的行徑，都將遭到全體國人堅決反對；國軍做為守護國家的堅強屏障，將全力捍衛國家主權和人民安全。國防部正告中共當局應認清現實，透過和平對話解決分歧，才是符合區域各方利益的正確途徑。

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