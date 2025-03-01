林宅血案45週年追思 林義雄連2年缺席

林宅血案昨滿45年，慈林基金會在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會，場面肅穆哀戚。（記者王峻祺攝）

2025/03/01 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕昨天是二二八紀念日，也是林宅血案滿四十五年，慈林基金會在慈林紀念林園（林家墓園）舉行追思會，前民進黨主席林義雄因行走不便、連兩年缺席，由妻子方素敏等家人代表到場。行政院政務委員陳金德說，透過追思緬懷過去台灣的苦難、撫慰受苦難的人心。

林行走不便 妻方素敏代表到場

一九八○年二月廿八日發生林宅血案震驚全國，時任省議員林義雄因美麗島事件，被關押在景美軍法處，其六十歲母親游阿妹，以及七歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均，在台北市信義路住家遭人殺害，九歲長女林奐均身受重傷，至今仍為懸案。

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慈林紀念林園自二○○六年起辦追思活動，昨早近百名哀悼人群合唱「天佑台灣」等多首歌曲並默禱後，在反覆輕聲哼唱「我愛台灣」聲中，一一至墓前獻花，場面肅穆哀戚。

去年林義雄罕見缺席，今年同樣因腳傷未現身，不過妻子方素敏及女兒、女婿和孫女均到場。陳金德、勞動部長洪申翰、監察委員田秋堇、文化部主秘陳登欽、立委陳俊宇、范雲及前宜蘭縣長劉守成等人與會致意。

陳金德說，今年二二八陽光普照，如林家祖孫墓碑所題「我應如日、普照一切、不求恩報」，相信正義會如日照，照清所有不義的陰霾，慈悲、勇氣及希望也如日照，溫暖和團結受苦、受欺侮的人心，民主自由制度在台灣永續存在。

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