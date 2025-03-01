北市228追思會》受難家屬嗆蔣萬安「獨裁者後代」 要馬英九滾蛋

台北市政府主辦的二二八紀念活動昨在二二八紀念碑前廣場舉行，前總統馬英九、市長蔣萬安進場向與會民眾致意時，一位民眾在場高喊「加害者後代」、「馬英九滾蛋」。 （記者劉信德攝）

2025/03/01 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕昨天是二二八事件七十八週年，台北市政府文化局於二二八和平公園舉行紀念追思會，前總統馬英九、台北市長蔣萬安也至現場追思，不過會前遭到一名受難者家屬嗆聲「獨裁者後代」、「馬英九滾蛋」，場面一度尷尬；對此，蔣萬安表示尊重各種不同意見。馬英九致詞指出，面對二二八必須化仇恨為友愛，以慈悲和謙卑的態度相互包容體諒，攜手推動台灣的自由民主。

昨下午二時廿八分追思活動正式開始，蔣萬安、馬英九於二時十分左右先後抵達二二八和平公園會場，不過一入場就有一名婦人嗆蔣萬安是「獨裁者後代」、「加害者後代走開」；馬進場後，該婦人也嗆「馬英九滾蛋」，場面尷尬。

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賴批蔣介石犯滔天罪行

蔣萬安：應有更大包容

追思活動開始前，這名婦人就憤而離開現場，面對記者堵訪，她聲淚俱下控訴，稱自己的丈夫十三歲就因二二八事件沒了父親，如今卻要看到國民黨的加害者在現場，讓她十分不滿。

隨後，又有另名受難者家屬不滿藍營人士出席，拂袖離去。

馬英九致詞提及，自己幾十年來都為二二八平反努力，面對不幸的歷史事件要就事論事、是非分明，面對受害者家屬則要將心比心、療傷止痛。對二二八必須化仇恨為友愛，以慈悲和謙卑的態度相互包容體諒，攜手推動台灣的自由民主、人權法治。

馬並說，在與受難者家屬相處當中，他也深刻體悟到失去摯愛家人的傷痛、煎熬和悲憤，這不是單靠政府認錯、道歉和賠償、恢復名譽和成立基金會、紀念碑和紀念館，就能完全化解的，歷史的錯誤或許可以原諒，但歷史的教訓絕不能遺忘。

蔣萬安致詞時，以台北市長身分向受難者及家屬致歉，並承諾，市府會持續推動人權教育，持續整理並公開市府掌握的相關史料、讓歷史能完整地傳承，即起台北二二八紀念館重新開館，不收取門票，盼更多人能了解這段沉重的歷史。

蔣受訪被問到如何看待受難者家屬的控訴，對此他強調，台灣是一個民主、包容、多元的國家，尊重各種不同的意見。

對於總統賴清德昨在二二八事件中樞紀念儀式中，批評獨裁者蔣介石犯下滔天罪行，蔣萬安則表示，身為負責任的政治人物，面對歷史、面對人民應該要謹慎、應該要謙卑，應該要有更高的視野、格局，要更大的包容。

婦人聲淚俱下控訴，稱自己的丈夫在13歲就因二二八事件沒了父親，如今卻要看到國民黨加害者在現場，讓她十分不滿。（記者甘孟霖攝）

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