228追思 受難者家屬提真相、究責、和解3訴求

二二八事件滿七十八週年，中樞紀念儀式昨天上午在二二八國家紀念館舉行，總統賴清德首次以總統身分參與。（記者羅沛德攝）

2025/03/01 05:30

薛化元：盼賦予國史館研究編纂政治檔案「法定」職權

〔記者李文馨／台北報導〕二二八事件滿七十八週年，二二八受難者李瑞漢的孫女李慧生昨在中樞紀念儀式致詞時，拋出真相、究責、和解三大訴求，強調二二八是人權問題，並非只是政治問題；二二八基金會董事長薛化元則表示，盼能賦予國史館研究編纂政治檔案的「法定」職權。

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中樞紀念儀式 賴首次總統身分參與

中樞紀念儀式昨天上午在二二八國家紀念館舉行，總統賴清德首次以總統身分參與，儀式開始首先向二二八英靈致敬，並由賴總統獻花致意；內政部長劉世芳、文化部長李遠等人共同參與。

薛化元致詞指出，在民間社會督促下，行政院及二二八基金會過去完成三次的二二八事件研究報告，指出政府當局軍政要員、情治單位等應負的責任，但仍有人抱怨二二八事件「只有受害者沒有加害者」，他認為，這是因為社會共識不夠、討論不夠。

薛化元並說，國史館是國內研究戰後中華民國史與台灣史人力最多的機關，目前都是國史館長陳儀深私下協助，因為國內研究機關長期忽略加上人才不足，對轉型正義的推動造成一定程度的影響，盼能賦予國史館研究編纂政治檔案的「法定」職權。

二二八受難者家屬代表李慧生表示，他們永遠只有三個訴求，第一，「真相」，二二八當時發生什麼事；第二，「究責」是重中之重，必須找出元凶與共犯，並如實列入國史，最後才能走向「和解」；她指出，國民黨不要想跳過真相直接和解，沒有中間的究責，二二八無法解決。

「二二八是人權的問題，並非只是政治問題」，李慧生說，教育界仍有「小警總」要打破，她舉例，二二八國家紀念館曾分別舉辦與建國中學、淡江中學兩校的二二八事件特展，淡江中學有一大群學生參加開幕式，卻未看到建中派代表出席。

林宅血案45年未破 賴代表政府道歉

賴清德致詞談及一九八○年二月廿八日發生的林宅血案，並首度代表政府向林家道歉。賴表示，追查歷史的真相並不容易，林宅血案至今仍然未破案；不過，近年來，針對林宅血案公布的調查或研究報告，都無法排除國家涉入此案，也確實有情治機關妨礙偵辦，破壞關鍵證據，林宅血案政府難辭其咎，「我要代表政府向林家道歉」。

賴清德說，已請文化部啟動審議程序，將林宅血案發生地「義光教會」列為轉型正義意義場所，予以保存、維護，讓世世代代台灣人都能走進歷史的現場，反思威權統治對人權、自由的破壞。

「二二八事件七十八週年中樞紀念儀式」昨日於二二八國家紀念館舉行，與會者獻花悼念逝去的受難者。 （記者羅沛德攝）

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