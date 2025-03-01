共軍無預警操演 美國務院：挑釁破壞和平

共軍於二月廿六日無預警在台灣高屏外海劃設操演區，美國國務院表示，中國在台灣周圍持續採取的挑釁行動，正破壞台海及區域的和平穩定。圖為當天我國海軍班超艦監控共軍操演軍艦。（美聯社）

2025/03/01 05:30

美眾議員提法案 若中國侵台將揭露中共高官資產

〔記者方瑋立／綜合報導〕共軍二月廿六日公然挑戰國際秩序，無預警在高屏外海劃設操演區，並宣稱實施「射擊訓練」，美國國務院昨向媒體表示，正密切關注事態發展，中國在台灣周圍持續採取的挑釁行動，正破壞台海及區域的和平穩定。

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共軍挑戰國際秩序 美國務院：密切關注

共軍無預警在我國高屏外海約四十浬（約七十四公里）處劃設操演區，宣稱進行實彈火砲「射擊訓練」，無視應至少提前廿四小時通告的國際慣例。對此，美國國務院發言人昨向中央社表示，已留意到相關報導，正密切關注事態發展。中國在台灣周圍持續採取的挑釁行動，正破壞台海及區域的和平穩定。

美國務院說，美國長期主張反對任何一方片面改變現狀。美方支持兩岸對話，期望兩岸能以和平、不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決分歧。

另據外媒報導，美國眾議院共和黨黨團會議主席麥珂蓮昨提出法案，一旦中國選擇入侵台灣，美國將公開中共高層官員的資產，並禁止他們使用美國金融系統。

眾議員麥珂蓮：美須牢記中國不是朋友

據提案內容，眾議院將要求美國財政部長公開中國官員持有的非法資產細節，並揭露「所有參與者」，向大眾公開其資金來源。

同時身為眾院金融委員會成員的麥珂蓮向美國「福斯新聞」表示，「這是一種嚇阻手段，美國不能冒險讓台灣遭侵略，否則將會嚴重衝擊我們的關鍵供應鏈」。她強調，美方必須持續施壓，「並且牢記中國不是我們的朋友」。

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