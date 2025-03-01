公教退休條例未列優先法案 藍：尋求共識 大罷免非主因

對於本會期是否會推動「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修法，黨內人士表示，所謂的優先法案，不僅只有優先，還要滿足「兩個共識」，黨內共識和在野黨的共識。（資料照）

2025/03/01 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立院黨團上會期強推「警察人員人事條例修正案」，三讀通過條文規定退休警消所得替代率最高提升到八十％，黨團總召傅崐萁當時表示，未來包括公務員、教師等會一步一步進行修法，但未見列入本會期優先法案，引發關注是否受大罷免因素影響？黨內人士昨表示，任何法案要推動，都必須尋求黨內共識和藍白共識，大罷免不會是主要影響因素。

立院上會期三讀通過「警察人員人事條例修正案」後，民進黨團曾質疑，這只是反年改前菜，更大規模且擴及公教的修法將鋪天蓋地而來。退休公教團體一月在立院召開記者會，要求立即停砍公教人員退休金，並比照警消調整公教人員所得替代率達到八十％。傅崐萁當時也到場聲援。

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翁曉玲提案已付委 是否審查待觀察

國民黨立委翁曉玲提出的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第三十七條條文修正草案」已經付委，草案新增規定，逐年下降退休俸所得替代率自民國一一三年一月一日之後不適用。

翁曉玲的提案未列入黨團本會期優先法案，但國民黨上會期也未將選罷法列入優先法案，最後卻列為必過三大法案；由於翁曉玲預計擔任本會期司法及法制委員會召委，是否排案審查，受到關注。

黨內人士表示，所謂的優先法案，不僅只有優先，還要滿足黨內共識和在野黨的共識，「只要藍白有共識，在不在優先法案名單上都不影響推動」，和大罷免較無相關，當初國民黨團力推修正選罷法提高門檻，民眾黨團不支持於是作罷。尋求共識是在野繼續溝通的過程，因應時局變化隨時調整策略，推動該法案沒有時間表。

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