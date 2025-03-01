罷綠不合格率高》 沈伯洋諷國民黨：賊喊捉賊

民進黨立委沈伯洋表示，國民黨當初修「選罷法」說要防弊，現在抄名冊、死人連署的都是自己，完全是賊喊捉賊。（資料照）

2025/03/01 05:30

〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕大罷免第一階段連署審查，九件未達提議門檻的皆為民進黨立委罷免案；中廣前董事長趙少康昨批評在野黨戰力弱，國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤則質疑中選會「出賤招」。民進黨立委昨反批，國民黨發動罷免正當性低，不合格率高達四成，補正期內仍要戒慎恐懼，而藍營當初說要修「選罷法」防弊，結果是「賊喊捉賊」。

藍綠罷免案兩樣情備受關注，民進黨立委沈伯洋受訪表示，罷免民進黨立委的連署書不合格率非常高，甚至高達四成，導致無法通過第一階段，顯示國民黨發動的罷免正當性很低；反而是公民團體發起罷免國民黨立委的連署書，錯誤率都非常低。

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沈觀察，藍營連署站擺出來都沒什麼人要連署，國民黨高層還將罷免工作丟給非知情領銜人、青工會，在收不到連署書的情況下，只好拿名冊出來抄；而國民黨當初修「選罷法」說要防弊，現在抄名冊、死人連署的都是自己，完全是賊喊捉賊。

民進黨立委李坤城則奉勸，藍營相關罷免團體，切勿因「惡罷」而吃上官司；而查核工作是由地方選委會進行，呼籲國民黨別見笑轉生氣，把責任推給中央選委會。

民進黨立委林楚茵批評，國民黨爆出大規模偽造文書，企圖操弄選舉，是民主倒退的重大警訊；民進黨立委賴瑞隆強調，國民黨應確切檢討過去一年來的國會亂象，這才是問題的根本；若刻意抹黑攻擊，試圖營造綠營介入的亂象，不僅沒有效果，也會讓人民看清藍營不思檢討改錯，讓整個罷免行動更加擴大與延續。

凌濤昨質疑，中選會做為中央與地方一體化的機構，最終擁有連署認定的決策權，這次大罷免遭中選會嚴重干預，中選會已淪為「東廠」。

一階查對 地方縣市選委會進行

民進黨發言人吳崢反擊說，第一階段查對都是各縣市選委會進行，除嘉義縣立委陳冠廷罷免案的領銜人自己跳出來說被冒名、要撤案，其他幾位民進黨立委相關案件都在國民黨執政縣市，難道凌濤是在痛罵自己人？是在指台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕出賤招？呼籲凌濤應做好功課。

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